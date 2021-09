Nifty vu à 18600 en 3 mois, Bank Nifty peut ajouter 1400 pts ; ces actions semblent se redresser

in

NSE Nifty 50 ajoutera probablement 800 points au cours des trois prochains mois pour atteindre 18 600 d’ici la fin de l’année 2021; tandis que Bank Nifty pourrait encore augmenter de 1 400 points pour atteindre 39 400 d’ici la fin décembre, selon les analystes. La tendance haussière structurelle de Nifty 50 semble intacte, a déclaré ICICI Direct dans une note de recherche. La société de courtage considère que les actions de BFSI, d’informatique, de télécommunications, d’automobile, de biens d’équipement, d’immobilier et d’infrastructure contribuent le plus au gain de Nifty 50. Nifty 50 est sur une série de records, atteignant un peu moins de 17 800 dans les transactions du matin vendredi. Le Nifty à 50 actions a ajouté près de 600 points, soit 3,4%, jusqu’à présent en septembre.

NSE Nifty 50 : objectif 18 600 d’ici fin décembre 2021

Les actions indiennes sont au milieu d’un cycle haussier séculaire de plusieurs années, selon la note. La configuration technique suggère que Nifty pourrait maintenir le rythme de rassemblement d’au moins 32% par rapport aux creux d’avril de 14 151 à 18 600 d’ici décembre – comme les récents grands rassemblements, a-t-il déclaré. Une correction intermédiaire de 5 à 6 pour cent vers la moyenne sur 10 semaines offrirait des opportunités d’achat supplémentaires aux investisseurs. Nifty a augmenté de 32% en mars-avril de l’année dernière; 34 pour cent en juin-août; et 35% d’octobre 2020 à février 2021. « L’indice a suivi un rythme spécifique depuis avril 2020 où l’ampleur de chaque rallye majeur a été d’au moins 32%, contenant des phases correctives intermédiaires de 5-6%. Le rallye actuel depuis le plus bas d’avril 2021 à 14 151, a jusqu’à présent gagné 23% », a déclaré ICICI Direct.

Bank Nifty : objectif 39 400 d’ici fin décembre 2021

L’indice Bank Nifty a enregistré une cassure au-dessus de la large fourchette des trois derniers mois (34 000-36 300), indiquant une reprise du mouvement haussier. “À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice accélère son élan positif et dépasse son précédent record historique (37 708) et se dirige vers les niveaux 39 400 au cours de l’année 21, car il s’agit du retracement externe de 123,6% de l’ensemble de la baisse précédente (37 708-30 406) “, disait la note. La stratégie d’achat à la baisse a bien fonctionné au cours des 15 derniers mois ; Par conséquent, toute pause au cours de la semaine à venir offrirait une opportunité d’achat supplémentaire d’actions bancaires de qualité, a-t-il ajouté.

Ces secteurs, les actions peuvent aider à empocher des gains

BFSI : HDFC, Kotak Mahindra Bank, SBI, Canara Bank, Bajaj Finserv, M&M Finance

Informatique & Télécom : TCS, Tech Mahindra, Reliance Industries Ltd (RIL), Bharti Airtel, Mphasis, LTTS, Firstsource

Consommation: Peintures asiatiques, Titan, Pidilite, Boissons Varun, Dixon Technologies, Havells, Trent

Auto: Tata Motors, Ashok Leyland, Escortes, Balkrishna Industries, Minda Industries

Biens d’équipement : L&T, Siemens, HAL, BEL, Grindwell Norton

Métaux: Tata Steel, Hindalco, SAIL, Tata Metaliks, Vardhman Specialty Steel

Infra et immobilier : Concor, KNR Consts, Orient Cement, DLF, Brigade Enterprises, Godrej Properties

Soins de santé: Laboratoires Divis, Cipla, Sun Pharma, Laurus Labs, Abbott India, Fortis Healthcare

Produits chimiques : Fluor Navin, Deepak Nitrite, Tata Chemicals, PI Industries, Nocil

Autres: Gujarat Gas, Butterfly, Interglobe Aviation, Balrampur Chini, Indocount Industries, Gateway Distriparks

