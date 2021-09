Nifty50 en hausse de près de 10 000 points depuis les creux de mars 2020 : que doivent faire les investisseurs en fonds communs de placement maintenant ?

Un investisseur existant devrait simplement rester investi sans se soucier de la volatilité au jour le jour.

Il y a près d’un an et demi, après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, le pessimisme régnait partout sur le marché boursier et les cours des actions de plusieurs sociétés de premier plan sont tombés à des niveaux record. Les indices phares Nifty 50 et Sensex n’ont cessé de baisser et le pessimisme a envahi tout le marché. Et puis est venu le grand rebond dans le sillage de la reprise mondiale des cours des actions – tout cela grâce à l’injection de mesures de relance par la Fed américaine pour maintenir les moteurs économiques en marche.

Depuis les creux de mars 2020, enregistrés le 24 mars, lorsque le Nifty 50 a atteint un creux de 7511,10, l’indice a augmenté de près de 10 000 points – un gain de près de 133% sur cette période. Nifty 50 se négocie à environ 17 350 le lundi 6 septembre 2021, à moins de 150 points d’un rallye de 10 000 points en moins de 18 mois.

Mais, est-ce le sommet ou les marchés augmenteront-ils ? Pour ceux qui ont leurs objectifs proches dans les 3 à 5 prochaines années, ils devraient commencer le processus de réduction des risques en déplaçant les fonds des actions vers des fonds de dette moins volatils. Mais, pour beaucoup d’autres, il y a aussi le FOMO – le facteur de peur de rater un coup en jeu et le déploiement de fonds frais à ces niveaux peut ne pas être à l’aise avec tous les investisseurs. Aditya Khemani, gestionnaire de fonds, Motilal Oswal AMC, dans un entretien par e-mail avec EF en ligne, purifie l’air et montre aux investisseurs la voie à suivre. Extraits :

Comment les investisseurs existants de fonds communs de placement d’actions devraient-ils aborder le marché maintenant ?

Les marchés d’actions sont en fin de compte le reflet de l’économie et si l’économie se porte bien, les marchés se porteront bien. Les 4 à 5 dernières années, il y a eu beaucoup de ralentisseurs dans l’économie à commencer par la démonétisation, la crise du crédit IL&FS, l’impact à court terme de la mise en œuvre de la TPS et enfin Covid et il est maintenant raisonnable de s’attendre à ce que le pire soit passé et la croissance dans les années à venir dans une certaine mesure devrait rattraper le terrain perdu.

Par conséquent, il semble que nous soyons au début d’une période de bénéfices solides pour les entreprises indiennes. Le ratio des bénéfices des entreprises par rapport au PIB, qui est généralement de l’ordre de 5%, est actuellement légèrement autour de 2,5%, ce qui indique que nous sommes au plus bas cyclique en ce qui concerne les bénéfices.

Étant donné que l’on prévoit une forte croissance des bénéfices des entreprises à l’avenir, les marchés devraient également bien se porter. Bien que les rendements du marché devraient être inférieurs à la croissance des bénéfices, dans le cadre d’une croissance plus élevée des bénéfices, le marché a déjà pris en compte son évaluation.

Ainsi, un investisseur existant devrait simplement rester investi sans se soucier de la volatilité au jour le jour.

Que doivent faire les nouveaux investisseurs ou ceux qui attendent sur la touche que le marché s’effondre maintenant ?

Il est naturel pour quelqu’un qui veut mettre de l’argent sur le marché d’avoir peur quand on voit le mouvement du marché depuis les creux de l’année dernière. Mais ma demande à eux serait de voir les données d’une manière différente.

Au cours des 3 dernières années, Nifty a augmenté de 46%, l’indice BSE Midcap a augmenté de 41%, l’indice BSE Smallcap a augmenté de 56%. Et si vous les annualisez, cela va de 13 à 16% de rendements annualisés, ce qui semble beaucoup plus sain à un esprit humain.

À l’avenir, comme je l’ai mentionné plus tôt, il semble que nous soyons au début d’un cycle de bénéfices pluriannuel solide, donc le marché devrait bien se porter dans les temps à venir, même s’il y aura des épisodes de volatilité car le sentiment joue un grand rôle dans le mouvement du marché à court terme. .

Il ne faut donc pas gaspiller notre énergie/effort précédent dans quelque chose qui échappe à notre contrôle. Restez concentré sur vos objectifs financiers et prenez des mesures pour les atteindre.

Les investisseurs de fonds d’actions ont souvent tendance à dériver entre le segment des grandes et moyennes capitalisations du marché. Comment positionner son portefeuille ?

Dois-je investir dans les grandes capitalisations ou dois-je investir dans les moyennes capitalisations est la plus grande question. Habituellement, il est très difficile de déterminer lequel fonctionnera le mieux et la plupart des professionnels échouent également. Dans notre analyse, nous sommes arrivés à la conclusion qu’une allocation 50:50 vers les grandes et moyennes capitalisations pourrait être une allocation optimale pour un investisseur à long terme. Par conséquent, un investisseur pourrait positionner ses portefeuilles en conséquence.

Qu’est-ce que le fonds Motilal Oswal Large et Midcap à offrir aux investisseurs lorsque les marchés sont à des niveaux record ?

Nous pensons que le fonds Motilal Oswal Large & Midcap possède de nombreux différenciateurs. Premièrement, nous essayons de maintenir l’allocation entre les grandes et les moyennes/petites capitalisations à 50:50 et cette allocation a maximisé le rendement à long terme en contrôlant le risque car les grandes capitalisations offrent une stabilité et les moyennes/petites capitalisations offrent une croissance plus élevée.

Deuxièmement, le slogan du fonds est « Le leader d’aujourd’hui et de demain dans un seul fonds ». Nous pensons que dans la plupart des secteurs, l’industrie se consolide, ce qui fait que les leaders deviennent plus forts et prennent des parts de marché aux plus faibles.

Ainsi, 50% d’allocation a été faite aux entreprises qui sont n°1 dans leur secteur et 87% d’allocation est faite aux entreprises qui font partie du Top 5 de leur secteur. Par conséquent, nous pensons qu’un portefeuille ayant une large allocation aux leaders est une proposition unique.

Troisièmement, conformément à notre vision d’une forte croissance économique au cours des 2-3 prochaines années, nous avons une plus grande inclinaison vers la reprise économique en y ayant environ 70 % d’allocation et nous jouons cela à travers divers thèmes comme le secteur bancaire, le secteur industriel, écosystème immobilier, discrétion du consommateur, etc. Il est donc globalement vrai de labelliser un portefeuille multi-caps, avec une allocation bottom up aux entreprises leaders de leur segment.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.