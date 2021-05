Nigel Barker dirige la recherche de modèles de ThirdLove – WWD

ThirdLove est à la recherche de son prochain top model. Et la marque de lingerie et de loungewear a fait appel à l’ancien juge de «America’s Next Top Model» et photographe chevronné Nigel Baker pour l’aider.

À partir d’aujourd’hui, les femmes peuvent participer au concours de recherche de modèles de ThirdLove en téléchargeant une photo d’elles-mêmes dans ThirdLove sur les réseaux sociaux pour avoir la chance d’aider à représenter la marque.

«Le cœur de ce que nous avons toujours essayé de construire chez ThirdLove est une entreprise plus inclusive en termes de présentation des femmes», a déclaré Heidi Zak, cofondatrice et directrice générale de l’entreprise, à WWD. «Nous croyons vraiment que tout le monde – c’est-à-dire tout le monde – est beau. Et la diversité dans [beauty] est vraiment, vraiment important. La recherche de modèles est la prochaine étape pour perturber davantage le statu quo.

«Et j’adore vraiment l’idée de demander à notre communauté de participer», a-t-elle poursuivi. «C’est une façon vraiment cool de se connecter.»

Les femmes peuvent participer en téléchargeant une photo orientée vers l’avant ou une courte vidéo (60 secondes ou moins) sur leur compte Instagram, Facebook ou TikTok portant au moins un produit ThirdLove et partager leur réponse à «Je devrais être le prochain modèle de ThirdLove parce que…» dans le légende.

Barker dirigera le comité de sélection, avec Ra’el Cohen, cofondateur et directeur de la création de ThirdLove, et Rebecca Traverzo, vice-présidente du marketing de la marque.

«Ce que j’aime dans cette recherche de modèle, c’est qu’elle ne juge pas vraiment», a déclaré Barker. «Oui, il y a un groupe de personnes qui aident à décider qui devrait peut-être être ce visage. Mais ça va vraiment être cette célébration de [ThirdLove’s] clients, une célébration des femmes qui ont trouvé ThirdLove et s’y retrouvent [now]. Le gagnant étant tous ceux qui entrent. Tous ceux qui ont la confiance nécessaire pour se faire connaître.

«En fin de compte, le mot modèle n’équivaut pas réellement à la perfection», a-t-il ajouté. «Ce que le mot modèle représente, c’est une personne qui représente une marque. Et c’est en fait le client. »

C’est pourquoi le comité de sélection a déclaré qu’il ne recherchait aucun attribut dans le gagnant.

«C’est le package complet», a déclaré Cohen. «C’est la façon dont la personne parle et s’engage et sa passion; à quoi elle ressemble dans le produit, sa confiance. Nous n’avons pas du tout un archétype spécifique en tête. Nous cherchons à briser l’archétype. Nous sommes donc tout simplement très ouverts.

Ce n’est pas la première fois que ThirdLove travaille avec une variété de modèles. La marque est connue pour son utilisation de modèles non brossés de différentes formes, tailles, origines ethniques et tranches d’âge, ainsi que sa gamme de tailles étendue.

Quelques exemples incluent Janis Wilkins, la femme de six ans présentée dans la campagne «To Each Your Own» de ThirdLove. Wilkins, qui n’avait jamais modelé auparavant, rentrait chez elle après un cours de yoga, sans maquillage, quand quelqu’un de la marque de vêtements d’intérieur l’a repérée. Elle est maintenant signée avec Muse Model Management.

Yumi Nu a également travaillé comme l’un des visages de la marque ThirdLove au cours des deux dernières années. Nu a récemment été le premier modèle asiatique sinueux à apparaître sur la couverture de Sports Illustrated.

«Nous sommes vraiment fiers de trouver des talents de manière inhabituelle», a déclaré Cohen.

C’est pourquoi tout le monde peut accéder à la recherche de modèles de ThirdLove, qui se termine le 4 juin. Les participants doivent marquer leurs photos avec le pseudo Instagram de ThirdLove, inclure #ThirdLoveModelSearch dans la légende et remplir le formulaire d’inscription en ligne sur blog.thirdlove.com/thirdloves-everyday-model- rechercher.

Le gagnant, qui sera révélé le 6 juillet, sera présenté dans la campagne automne 2021 de ThirdLove, recevra un voyage tous frais payés à Los Angeles pour rencontrer l’équipe ThirdLove, une garde-robe ThirdLove complète, un profil de modèle sur le blog de la société et canaux sociaux, une session privée de questions-réponses avec Barker et un abonnement d’un mois à V1VE, une plateforme de fitness en ligne lancée par Barker.

«Nous sélectionnerons une personne, mais de très nombreuses soumissions seront publiées», a déclaré Cohen. «C’est vraiment le concours de tout le monde et tout le monde a une plateforme. Nous sommes très fiers de fournir une plate-forme d’inclusion où les gens peuvent se soumettre en se sentant à l’aise et confiants. Non seulement dans leur propre peau, mais dans les produits qu’ils portent. »