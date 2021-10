Nigel Benn dit que même Tyson Fury contre Deontay Wilder ne peut pas se comparer à sa rivalité avec Chris Eubank alors que d’anciens ennemis se réunissent en direct

Nigel Benn pense qu’il n’y a pas de rivalités modernes comparables à celle qu’il partageait avec Chris Eubank il y a près de trois décennies.

Les bagarreurs britanniques ont partagé le ring à deux reprises, en 1990 et en 1993, Eubank l’emportant la première fois, puis les juges n’ayant pas pu séparer les deux poids moyens à Old Trafford trois ans plus tard.

Benn vs Eubank tombera dans le folklore de la boxe

C’était une rivalité qui a captivé l’imagination d’une nation alors que le public britannique réclamait le combat dès 1985, lorsque le «Dark Destroyer» a été appelé à plusieurs reprises par son ennemi flamboyant.

Sur ‘The Big Fight Live’, l’ancien champion du monde Duke McKenzie a déclaré à propos du conflit: « Il ne sera peut-être jamais égalé ».

L’ancien champion des poids plumes Barry McGuigan a déclaré: « Il y avait une véritable antipathie et de la mauvaise volonté là-bas. »

Bien qu’ils aient partagé deux guerres brutales à l’intérieur du ring, Eubank et Benn ont fait la paix l’un avec l’autre et se lancent maintenant dans une tournée à travers le pays pour rencontrer les fans qu’ils ont captivés il y a tant d’années.

Et lorsqu’on lui a demandé dans le talkSPORT Breakfast si des rivalités modernes se comparaient, le Benn a répondu avec effusion.

Les deux rivaux se méprisaient

Les deux guerriers ont fait la paix en dehors du ring

« Rien ne vient près de moi et Chris », a déclaré l’homme de 57 ans en direct sur talkSPORT.

« Vous devez comprendre, lorsque nous nous sommes battus, c’était à la télévision terrestre. Alors tout le monde regarde, des frères aux fils en passant par les mamies, tout le monde nous regardait et suivait nos carrières et ils n’avaient pas à payer pour ça.

.

Le combat de trilogie de Fury avec Wilder était un classique instantané

«Quand nous nous sommes battus à Old Trafford, c’était devant 47 000 et plus de 18,5 millions de personnes nous ont regardés à la télévision et plus d’un demi-milliard dans le monde.

« Pouvez-vous imaginer si nous avions un pay-per-view ? Je dirais à la reine de quitter le palais de Buckingham ! »

