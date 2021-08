Nigel Farage averti par David Davis que le Royaume-Uni fait face à trois années supplémentaires de négociations sur le Brexit | Politique | Nouvelles

in

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré à Nigel Farage sur GB News que les discussions avec Bruxelles pour aplanir les problèmes liés à la pêche et au protocole d’Irlande du Nord prendront des années. M. Davis et l’ancien chef du Brexit Party se sont assis pour le segment Talking Points de M. Farage sur GB News pour réfléchir sur le parcours de la Grande-Bretagne vers la sortie de l’UE. M. Farage a qualifié l’accord sur le Brexit conclu par Boris Johnson de “pas parfait” et a convenu que la poursuite des négociations prendrait probablement des années.

M. Farage et l’ancien secrétaire du Brexit ont discuté du rôle de M. Davis dans la chute du leadership de Theresa May avec sa démission pour protester contre le Brexit.

L’animateur de GB News a déclaré: “Vous l’avez fait et Dieu merci, vous l’avez fait.”

M. Farage a ajouté : « Et nous avons eu [Brexit], ce n’est pas parfait, l’Irlande du Nord n’est pas parfaite de loin, les pêcheries ne sont pas parfaites de loin…”

« Il reste environ trois ans de négociations supplémentaires », a conclu M. Davis.

JUST IN Brexit LIVE: le Royaume-Uni devance l’UE alors que la zone euro s’effondre derrière le reste du monde après Covid

“Oui, il y a plus à faire”, a convenu M. Farage.

“Mais bon, nous sommes dans un assez bon endroit.”

“Nous parlons de l’extérieur”, a ajouté Davis.

“Ce qui est une meilleure façon.”

L’animateur de GB News a demandé à l’ancien député travailliste : « Où voyez-vous le Brexit ?

« Est-ce que le Brexit est maintenant terminé pour vous en tant que problème ? Avons-nous terminé, allons-nous de l’avant ? »

M. Livingston a répondu: “Je ne pense pas que nous aurons jamais un vote pour revenir.

“Et nous avons maintenant le gouvernement qui s’efforce enfin de s’attaquer aux problèmes de tout cela.”