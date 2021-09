Nigel Farage avertit les téléspectateurs de GB News que l’attaque contre Churchill va “au-delà de l’annulation de la culture” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’animateur de GB News, Nigel Farage, a qualifié la nouvelle qu’un organisme de bienfaisance de Winston Churchill effaçait le leader de son site Web “absolument honteux”. Dans une puissante diatribe contre cette décision, M. Farage a déclaré que le stratagème allait au-delà de l’annulation de la culture et était une tentative de “faire tomber les institutions de ce pays”. Cela survient après que le Winston Churchill Memorial Trust a annoncé qu’il changeait son nom en Churchill Fellowship et supprimait les images de l’ancien Premier ministre de son site Web.

L’animateur de GB News s’en est pris à “cette dernière tentative de diaboliser des héros comme Churchill”.

M. Farage a déclaré aux téléspectateurs: “Les chefs réveillés d’un organisme de bienfaisance créé en l’honneur de Sir Winston Churchill ont changé le nom de l’organisation et effacé les images de lui de leur site Web.

« Un avertissement contre le racisme est maintenant répété sur plusieurs pages.

« Changer le nom d’une organisation créée pour honorer cet homme – l’une des inspirations derrière cela était le regretté Prince Phillip – est absolument honteux. »

JUST IN: La réunion du conseil de Camden tourne au chaos “Comment oses-tu !”

L’ancien eurodéputé a poursuivi: “Il est grand temps que certaines de ces personnes apprennent que la tentative de dépeindre Churchill comme un raciste, que c’était l’homme qui s’est élevé contre le nazisme, et sans lequel nous parlerions allemand.

“C’est un homme qui a fait plus pour vaincre cela et vaincre l’extrémisme. L’idée que la réputation de l’homme est maintenant délibérément détruite.

“Nous appelons cela annuler la culture mais c’est le virus du marxisme qui revient.

“Ce que le marxisme cherche à faire, c’est de chercher à tout détruire dans un pays, à détruire sa culture, tout dans son histoire, à faire tomber ses institutions et à le remplacer par un grand nouvel ordre socialiste.

Le porte-parole du Premier ministre a qualifié de “complètement absurde, malavisé et erroné d’aérer ses réalisations et son service géants à ce pays, et la confiance devrait réfléchir à nouveau”.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a fait écho à cela en accusant les organisations caritatives de se plier à une «brigade réveillée bruyante».

La Fellowship a rejeté les allégations selon lesquelles elle voulait effacer les réalisations de Churchill de l’histoire.

L’ancien député conservateur Sir Nicholas Soames, l’un des petits-enfants de Churchill, a déclaré dans un communiqué: “Moi et le reste de ma famille, pleinement et sans réserve, soutenons le travail remarquable de la Churchill Fellowship, qui est le mémorial vivant vraiment merveilleux de Sir Winston Churchill . “