Nigel Farage considère le retour à la politique de première ligne comme une menace pour Boris – « Revenez ! » | Politique | Nouvelles

L’ancien leader de l’UKIP, Nigel Farage, 57 ans, pourrait faire un retour dans la politique britannique moins de neuf mois après avoir cédé la direction du Brexit Party à Richard Tice, également 57 ans. M. Farage, qui a rejoint GB News en juin, est envisageant de faire le pas suite à l’échec du gouvernement à s’attaquer à la crise actuelle des migrants.

Des chiffres récents du ministère de l’Intérieur montrent que trois fois plus de migrants ont atteint les côtes britanniques en 2021 qu’en 2020 – le chiffre global dépassant 25 700.

Le correspondant politique en chef du Telegraph, Christopher Hope, 50 ans, a révélé sur Twitter: « Nigel Farage réfléchit à un retour politique. »

M. Hope, qui a suggéré au Royaume-Uni de fabriquer un 50p commémoratif pour célébrer le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, a rapporté que l’ancien député européen avait déclaré: « J’ai été approché par plusieurs donateurs de haut rang me demandant si j’envisageais de retourner dans l’arène politique .

M. Farage aurait ajouté: « Mon instinct n’est pas de le faire, mais je devrai y réfléchir sérieusement. »

La nouvelle arrive à un moment difficile pour Boris Johnson, 57 ans, et son Parti conservateur.

L’avance du Premier ministre dans les sondages d’opinion a été réduite ces dernières semaines à la suite d’accusations de soi-disant sordide conservateur.

Lors des précédentes tentatives de M. Farage pour déborder les conservateurs, il s’est avéré être une épine dans le pied des dirigeants du parti.

Une analyse récente d’experts électoraux, dont Sir John Curtice, suggère que le Brexit Party de Farage a coûté à M. Johnson 25 sièges travaillistes supplémentaires dans les Midlands et le nord de l’Angleterre lors des élections générales de 2019.

Alors que le rapport suggérait que la décision de M. Farage de retirer 317 candidats aux sièges des conservateurs avait moins d’effet sur le résultat, ils ont souligné que cela « aurait pu aider » certains députés conservateurs éminents à conserver leurs sièges.

Ils ont déclaré: « Il n’y avait qu’une poignée de sièges pour lesquels la décision du Brexit Party de se retirer aurait pu aider à éviter une défaite conservatrice, bien qu’ils incluent les sièges de deux éminents Brexiters, Iain Duncan Smith (Chingford & Woodford Green) et Dominic Raab (Esher et Walton). »

Le retour de M. Farage pourrait également surprendre le Parti conservateur, car l’ancien chef du parti Brexit parlerait des préoccupations des principaux électeurs des conservateurs.

Plus tôt ce mois-ci, l’outil de suivi des sondages de YouGov a révélé que l’immigration et l’asile étaient le cinquième problème le plus important pour les électeurs britanniques à 21% – derrière seulement l’économie, la santé, l’environnement et le Brexit.

Cependant, parmi les électeurs conservateurs et du Brexit, le problème était considéré comme beaucoup plus important, avec 40 % de ceux qui ont voté « Partir » en 2016 et 39 % des conservateurs en 2019 déclarant qu’il s’agissait du problème le plus important auquel le Royaume-Uni était confronté.

Mais M. Hope, qui a rejoint Farage dans son bus de combat lors des élections européennes de 2019, a semblé réticent à dire s’il pensait que l’ancien chef de l’UKIP reviendrait en politique de première ligne.

« Lorsque les conservateurs commencent à s’affaiblir sur leurs valeurs traditionnellement fondamentales (dans ce cas, le contrôle de la migration), @Nigel_Farage commence à devenir nerveux », a-t-il déclaré.

« Est-ce qu’il fera son retour ? Certainement pas, mais je ne parierais pas contre.

S’adressant au Sun au sujet de cette décision potentielle, M. Farage a exprimé de graves inquiétudes quant à la façon dont Boris Johnson et son gouvernement conservateur ont dirigé le pays.

Il a déclaré: « C’était censé être une ère d’espoir, c’était censé être le Brexit en Grande-Bretagne.

« Il n’y a pas que les migrants, c’est Net Zero et les impôts aussi.

Farage, qui n’avait que 2 812 voix avant d’être élu député de Thanet Sud en 2015, est entré dans l’histoire électorale lors des élections européennes de 2014 lorsque l’UKIP est devenu le premier parti depuis les libéraux en 1910 à remporter plus de sièges que les conservateurs ou les travaillistes dans un élection nationale.

Cinq ans plus tard, après que Theresa May, 65 ans, n’ait pas réussi à sortir le Royaume-Uni de l’UE, M. Farage est revenu pour mener le Brexit Party à une victoire encore plus importante alors que le Tory Party tombait à la cinquième place.