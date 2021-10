Nigel Farage déchire la «directrice condescendante» Von der Leyen à propos de l’affrontement avec l’UE Polexit | Politique | Nouvelles

Nigel Farage a déchiré Ursula von der Leyen après que le chef de l’UE se soit battu avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki. Les politiciens se sont affrontés lorsque la Cour constitutionnelle polonaise a statué qu’elle remplaçait la loi de l’UE. Alors que les deux dirigeants ont échangé une guerre de mots vicieuse au Parlement européen cette semaine, M. Farage a visé Mme Von der Leyen et l’a avertie que « les Polonais ne sont pas heureux ». Il a ajouté que le discours « condescendant » prononcé par le président de la Commission n’aurait pas un grand impact sur les Polonais qui ont lutté avec leur identité nationale au 20e siècle lors d’une violente diatribe.

La Cour constitutionnelle polonaise a statué le 8 octobre que ses règles remplaçaient le droit de l’UE – une conclusion qu’Ursula von der Leyen a qualifiée de « profondément préoccupante ».

Dans une lettre écrite aux dirigeants de l’UE, M. Morawiecki a accusé le bloc de « punir » et d' »affamer » son pays, avec des menaces de retenir 48 milliards de livres sterling de fonds de récupération de Covid s’ils ne se pliaient pas à la volonté de l’UE.

M. Morawiecki a déclaré: « Nous devons nous inquiéter de la transformation progressive de l’union en une entité qui cesserait d’être une alliance d’États libres, égaux et souverains et deviendrait plutôt un organisme unique, géré de manière centralisée, dirigé par des institutions dépourvues de démocratie contrôle par les citoyens.

« Le langage du chantage financier, de la punition, de la « faim » des États non subordonnés, des pressions antidémocratiques et centralistes n’ont pas leur place dans la politique européenne. Un tel langage frappe non seulement les États individuels, mais l’ensemble de la communauté. »

M. Farage a discuté de l’histoire lors de son émission de fin de soirée GB News et a déclaré: « Voici la directrice, la directrice non élue, disant aux Polonais ce qu’ils peuvent faire.

« Le niveau de condescendance n’est-il pas juste quelque chose d’assez extraordinaire ?

« Et bien sûr, les Polonais qui vivaient sous le communisme jusqu’à il y a un peu plus de 30 ans commencent à dire que nous en avons assez, et le Premier ministre a répondu en disant que nous subissons du chantage, nous sommes affamés.

« Et bien qu’il n’ait pas directement menacé le départ de la Pologne, la menace y est implicite.

Cependant, Mme Von der Leyen a fait valoir que la décision constitutionnelle de la Pologne remettait en question l’unité de l’ordre juridique de l’UE.

Les députés ont également appelé l’UE à retenir la part de la Pologne dans le grand fonds de relance Covid s’ils ne respectent pas les règles du bloc.

M. Morawiecki a attaqué le bloc pour avoir outrepassé son autorité. Il a déclaré : « Les compétences de l’UE ont des limites claires, nous ne devons pas rester silencieux lorsque ces limites sont dépassées.

« Alors nous disons oui à l’universalisme européen, mais nous disons non au centralisme européen. »