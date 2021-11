Nigel Farage décrit trois crises majeures auxquelles la Grande-Bretagne est confrontée alors qu’il se rapproche de son retour | Politique | Nouvelles

Nigel Farage se demande s’il reviendra en politique

L’ancien chef du Brexit Party devenu présentateur principal de GB News, a déclaré au Sunday Express qu’il recevait des appels quotidiens dans sa boîte e-mail pour revenir sur la scène politique. S’adressant au Sunday Express, il a souligné qu’on se moquait de lui il y a 20 mois lorsqu’il a commencé à couvrir les traversées de la Manche par des migrants illégaux. Mais maintenant, dans une semaine où 27 sont morts après le chavirement de l’un des canots, il pense que le Royaume-Uni se dirige vers une « urgence nationale ».

Il a déclaré : « Je pense qu’il est possible que d’ici le printemps ou l’été de l’année prochaine, ce [the Channel crossings by migrants] deviendra une urgence nationale.

«Je pense que les chiffres qui viendront éclipseront ce que vous voyez actuellement. Je ne me suis pas trompé sur une seule prédiction à ce sujet.

Il a poursuivi : « Nous nous dirigeons vers une crise nationale. Il y a trois domaines clés de notre vie nationale en ce moment. La crise migratoire, la crise sanitaire qui se profile et le coût de la vie. Ces trois problèmes l’emportent sur tout.

«On nous dit déjà que vous voulez une opération de la hanche, conduisez 400 milles. Un NHS qui ne peut tout simplement pas faire face, personne n’ose l’admettre.

« L’inflation est une maladie de l’argent causée par le gouvernement. Ce gouvernement emprunte et emprunte. Même un budget conservateur prévoit un déficit de 100 milliards de livres l’année prochaine. Dépendance au QE. Actif pompant les riches de plus en plus riches. Personne à Westminster ne semble comprendre.

Avec la querelle avec la France et des centaines de migrants effectuant encore cette semaine la dangereuse traversée de la Manche, M. Farage a souligné qu’il était le premier à soulever la question.

« Je suis dessus depuis 20 mois [when] J’ai fait mon premier film Youtube, je suis allé visiter la côte sud pour commencer à la faire connaître. Depuis, j’y suis presque tous les jours.

Nigel Farage réfléchit à son retour à la politique de première ligne (Image: .)

« Encore une fois, c’est la chose classique, je pensais que cela deviendrait un énorme problème, la plupart des gens ne l’ont pas fait.

« Un journaliste du Sunday Times]a écrit un article pour dire ‘Nigel Farage cherche profondément un nouveau rôle, c’est triste de voir à quel point il est devenu déconnecté.’

«Mais encore une fois, j’ai choisi un problème sur lequel j’avais raison. Je choisis toujours un problème sur lequel j’ai raison. J’ai pu voir 20 mois qu’il y avait un grand panneau sur les falaises blanches de Douvres « tout le monde est le bienvenu, vous ne serez pas expulsé. »

Il a ajouté: « Vous pouvez mettre 20 000 policiers sur les plages en France, mais si les facteurs d’attraction restent aussi forts ici, à savoir un hébergement quatre étoiles, trois repas carrés par jour, des soins de santé, des soins dentaires, de l’argent de poche et l’économie illégale massive qui prospère dans La Grande-Bretagne avec des conditions d’esclavage, bien que personne n’ose en parler, que ce soit à Leicester ou ailleurs.

Il pense que le Premier ministre et les conservateurs n’ont fait que du bout des lèvres sur la question lors du référendum sur le Brexit et des élections générales de 2019 pour obtenir des voix qualifiant leur inquiétude de « totalement hypocrite ».

Il a déclaré : « Boris Johnson ne voulait même pas parler de migration lors du référendum.

Boris Johnson « ne voulait pas parler de migration lors du référendum » (Image: .)

« Finalement, il y a été forcé. Il y avait un merveilleux dessin animé de moi buvant une pinte de points australiens et lui et [Michael] Gove va au bar et dit « nous aurons ce qu’il boit ».

« Ils l’ont mentionné parce qu’ils en ont tiré un avantage électoral, ils ne l’ont jamais pensé.

« C’est le Premier ministre qui a soutenu l’amnistie pour tous les illégaux lorsqu’il était maire de Londres, c’est le Premier ministre qui a dit » n’est-ce pas merveilleux maintenant que nous avons repris le contrôle de l’immigration » ne réduit pas les nombres.

« Il n’a jamais compris cela, cela ne lui importe pas du tout. Lors de l’élection, il dit à l’électorat qu’il va réduire l’immigration. C’est tout à fait hypocrite. »

M. Farage a déclaré qu’il offrirait son aide « mais ils ne l’accepteraient jamais ».

« Ils ne m’ont même pas demandé de briefing après ma rencontre avec le président Trump. Ils ne s’intéressent pas à l’intérêt national, juste à l’intérêt du parti.

Mais il a averti que les électeurs perdaient confiance dans les conservateurs à propos de l’immigration et que des millions de personnes pourraient rester les bras croisés lors des prochaines élections.

« La majorité des électeurs du congé, la grande majorité des électeurs conservateurs voient [immigration] comme un problème absolument déterminant et il n’a pas la moindre idée de comment faire cela.

«Je pense qu’il y a maintenant des millions de personnes qui ne voteraient littéralement pas. Le croque-mitaine Corbyn est parti. Il est difficile de voir comment Starmer pourrait être pire.

« Ils ne profitent pas du Brexit, nous avons récupéré notre pays mais nous n’avons pas changé de politique pour de bon.

« Quangos et la fonction publique, le blob Remainer s’occupe de tout. »

Il se décrit comme un « radical » à la manière des radicaux du XVIIIe siècle « qui voulaient apporter le changement ».

Mais il pense qu’à l’heure actuelle, il peut être plus influent en tant que commentateur majeur de GB News qui a récemment dépassé les chiffres des téléspectateurs de Sky News et, selon ses propres termes, « se développe, cela ne fait aucun doute ». J’ai l’impression que je peux influencer les choses de cette façon.

Mais il n’exclut pas un retour en politique.

« Ne dites jamais jamais, je vais y réfléchir. Je reçois tous les jours des e-mails de personnes qui souhaitent que je revienne. J’en ai eu 30 ce matin.

M. Farage dit qu’il reçoit des appels pour résoudre le problème de la migration (Image: GB News)

« J’en ai reçu un d’un couple qui m’a dit que si vous souhaitez recommencer, M. Farage, nous vous enverrons 1 000 £ de notre argent durement gagné. Juste un couple ordinaire que je n’ai jamais rencontré de ma vie.

« J’ai également eu de gros donateurs qui sont plus de partisans conservateurs que de partisans Ukip par l’histoire, qui disent que ce n’est pas un gouvernement qui croit au marché libre, pas un gouvernement qui défend les petits, et envisagerez-vous un revenir? »

Il a noté que son ancien Brexit Party, maintenant le Parti réformiste, est à 4% dans les sondages.

« C’est incroyable étant donné que le nom de la marque n’est même pas encore établi. Y a-t-il un appétit pour quelque chose? Oui, il y a vraiment.

Il a ajouté : « Il y a une déception générale.

«Nous avons un gouvernement conservateur qui n’est pas conservateur à tous égards, c’est un grand État, qui augmente les impôts, qui n’arrête pas de dire de façon ridicule qu’il croit en une baisse des impôts, vous ne pouvez pas dire une chose et faire l’autre.

« Encore plus profond que cela, la question est qu’il est motivé par le suivi et non par le leadership. Il est totalement sans gouvernail.