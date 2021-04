Nigel Farage détaille la plaisanterie effrontée du prince Philip sur l’UE lors de la réunion du palais de Buckingham | Royal | Nouvelles

Nigel Farage a rencontré la reine et le prince Philip lors d’une réception au palais de Buckingham quelques mois seulement après avoir été élu pour la première fois en tant que député européen. S’adressant à Fox News, l’ancien chef du Brexit Party a raconté la plaisanterie hilarante du prince Philip sur l’UE lors de leur brève réunion il y a 21 ans. M. Farage a salué le prince Philip comme un “fonctionnaire incroyable” et a déclaré qu’il “n’oubliera jamais ce qu’il m’a dit en 2000”.

L’ancien député européen a déclaré à Fox News: «Il était toujours aussi doué pour taquiner les gens.

“Il était très doué pour dire des choses qui n’étaient pas politiquement correctes.”

Lorsque l’animateur de Fox News a suggéré que le couple “avait beaucoup en commun”, M. Farage a rappelé leur rencontre.

Il a dit: “Je vais vous raconter une histoire. La monarchie doit être au-dessus de la politique, et c’est très important.”

M. Farage a poursuivi: «J’ai été invité au palais de Buckingham pour un apéritif en 2000.

«Quelques mois auparavant, j’avais été élu député européen. Nous étions 30 invités à la soirée boissons.

«Vous faites la queue et vous êtes présenté à la reine, et vous vous inclinez et ainsi de suite.

«Et j’ai été présenté au duc d’Édimbourg, il m’a dit:« Vous êtes ce député européen, n’est-ce pas?

Suite à l’annonce de la mort du prince Philip plus tôt dans la journée, M. Farage a rendu hommage au duc d’Édimbourg, affirmant que son décès était “extrêmement triste”.

Le duc d’Édimbourg a pris sa retraite de la vie publique en 2017, après avoir passé plus de sept décennies à soutenir la reine en tant qu’épouse.

M. Farage a également suggéré que la mort verra un regain de popularité pour la monarchie.

Il a déclaré à Fox News: “Quand les gens verront les hommages affluer du monde entier, en particulier de notre Commonwealth, dont la reine est à la tête et dans lequel Philip a joué un si grand rôle, les gens comprendront à quel point les Britanniques la monarchie est.