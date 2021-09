Nigel Farage dit que “le monde veut investir” dans le Brexit en Grande-Bretagne malgré des “travaux inachevés” | Politique | Nouvelles

in

L’ancien chef du Brexit Party est allé jusqu’à affirmer que le monde entier veut investir dans le Brexit en Grande-Bretagne. S’exprimant sur GB News, il a déclaré que les investisseurs internationaux faisaient confiance au Royaume-Uni. M. Farage a également admis que l’accord sur le Brexit devait résoudre certains problèmes, tels que le protocole d’Irlande du Nord.

M. Farage a déclaré: “Y a-t-il des inconvénients à l’accord sur le Brexit? Oui, il y en a.

« Y a-t-il des affaires inachevées, en particulier dans le cas de l’Irlande du Nord ? Oui, il y en a.

“Mais par contre je dirais que nous commençons déjà à voir de bonnes choses.

“Olivia Dowden, la secrétaire à la Culture, a déclaré ce week-end que nous allions modifier les réglementations compliquées du RGPD.

“C’est peut-être une petite chose, mais ce n’est qu’un exemple des façons dont nous pouvons simplifier et rendre la vie plus facile et meilleure.”

M. Farage a ensuite expliqué pourquoi il était optimiste quant à l’avenir de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: “Un autre point qui mérite réflexion concerne les nouvelles de Morrisons.

“C’est un endroit très connu où des millions de personnes vont faire leurs courses.

“Une grosse offre pourrait arriver pour cela de l’étranger et nous voyons également des choses similaires dans le secteur de la défense.

“Je veux dire que le monde entier veut investir dans ce pays, c’est un vote de confiance envers le Brexit en Grande-Bretagne.”

M. Farage est resté très critique à l’égard de l’accord sur le Brexit convenu et a mis en garde contre l’impact négatif qu’il a eu sur les relations de l’Irlande du Nord avec le reste du Royaume-Uni.

Au début du mois, M. Farage a déclaré : “Le problème, c’est que l’accord sur le Brexit a toujours été un accord épouvantable.

“Le paquet de reddition de Mme May avec lequel elle est revenue à Chequers a entraîné la démission de David Davis, le secrétaire du Brexit.

“Ensuite, après avoir découvert dans quel sens le vent soufflait, Boris a également démissionné et nous avons obtenu un autre accord sur le Brexit, mais c’était différent, et c’était mieux que le premier accord.

“Si j’étais gentil avec Boris, je dirais” Écoutez, Mme May lui a donné une très mauvaise main de cartes “.

“Donc, en fin de compte, le prix qui est vraiment payé est l’Irlande du Nord qui est maintenant effectivement un pays étranger annexé au Royaume-Uni.”