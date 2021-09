Nigel Farage exprime ses inquiétudes concernant la présidence de Joe Biden “Nous ne pouvons pas faire confiance à l’Amérique!” | Politique | Nouvelles

in

Le présentateur de GB News a dénoncé le président américain Joe Biden pour sa gestion de la crise afghane. Nigel Farage a noté que M. Biden n’avait pas parlé au Premier ministre ou aux alliés de l’OTAN avant de retirer les troupes américaines. Il a déclaré: “J’ai toujours cru en la relation spéciale.

“C’est peut-être parce que je suis honteusement pro américain parce qu’il y a près de 40 ans, j’ai commencé à travailler pour des entreprises américaines et je peux accélérer cela jusqu’à une amitié avec Donald Trump, le 45e président américain.

“Je dois dire que j’ai été horrifié qu’une décision majeure ait pu être prise comme celle-ci sans même que Biden ait consulté Boris Johnson ou même le reste de nos alliés de l’OTAN.

“Je pense qu’en ce moment, nous ne pouvons pas faire confiance à l’Amérique; pas avec cet homme en charge et après tout, il s’est toujours beaucoup plus intéressé au républicanisme irlandais et à l’UE qu’au Royaume-Uni.

“Nous avons vu notre générosité permettre aux Américains de se rendre à Londres s’ils reçoivent un double coup sans mise en quarantaine et sans réciprocité.

“L’accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis ne va franchement nulle part. Obama a dit que nous serions en queue de peloton et il semblerait que son vice-président de l’époque soit du même avis.

“Je ne peux pas penser à un moment de ma vie où la relation spéciale a été plus difficile qu’elle ne l’est.”

Cela survient une semaine après avoir déclaré le “nouveau chapitre” de l’engagement des États-Unis avec l’Afghanistan, le secrétaire d’État américain Antony Blinken visera à former un front uni avec ses alliés cette semaine sur la façon de lutter contre les talibans et d’assurer un soutien continu à la tentative américaine d’aider à évacuer Américains et Afghans à risque restés sur place.

Lors d’un voyage au Qatar et en Allemagne, Blinken chevauchera le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui partira également dimanche pour une visite plus large dans le Golfe couvrant l’Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et le Koweït.

La visite de deux hauts responsables américains de la sécurité nationale intervient alors que l’administration Biden est toujours aux prises avec les retombées de ce qui est largement considéré comme un retrait américain désordonné d’Afghanistan, critiqué par les collègues démocrates du président Joe Biden, ainsi que par les républicains.

Surnommé comme une tournée de “merci” dans les pays du Golfe et en Allemagne, qui ont contribué à aider Washington à évacuer des milliers de personnes de Kaboul, Blinken rencontrera de hauts responsables qatariens à Doha et le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas à la base aérienne de Ramstein, où il co-animera également une réunion ministérielle sur l’Afghanistan.

Ni Blinken ni Austin ne devraient rencontrer des membres des talibans, ont déclaré des responsables américains.

L’invasion de deux décennies des États-Unis en Afghanistan a culminé avec un pont aérien organisé à la hâte qui a laissé des milliers d’Afghans alliés des États-Unis et a été ponctué par un attentat-suicide à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul qui a tué 13 soldats américains et des dizaines d’Afghans. Washington a achevé le retrait le 31 août.

C’était l’un des plus grands ponts aériens de l’histoire, évacuant plus de 120 000 Américains, Afghans et autres, bien que des milliers d’Afghans à risque et une centaine de citoyens américains soient toujours restés sur place.

Blinken s’est engagé à poursuivre ses efforts pour les faire sortir et à obliger les talibans à respecter leurs engagements de fournir un passage sûr à quiconque souhaite partir.

“Nous sommes en coordination très, très active avec des pays partageant les mêmes idées à travers le monde afin que (…) nous continuions à travailler ensemble et à utiliser l’influence et l’influence dont nous disposons pour obliger les talibans à respecter les engagements qu’ils ont pris”, a déclaré Blinken à un conférence de presse au département d’État vendredi.