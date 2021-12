Nigel Farage : la bataille du Brexit a montré que les deux parties « chantaient la même chanson » sur le populisme « sans le vouloir »

Depuis le Brexit de 2016 de la Grande-Bretagne de l’association basée en Belgique connue sous le nom d’Union européenne, de nombreux civils populistes ont commencé à remarquer que même les élus de leur propre flanc ne croient pas vraiment à la démocratie ou au républicanisme tels qu’ils sont définis, Nigel, fondateur du Brexit Party. Farage a déclaré à Fox Nation mercredi.

Farage, qui a démissionné de son poste de chef en mars et a été remplacé par le développeur Richard Tice au sein du désormais surnommé Reform UK Party, a déclaré à « Tucker Carlson Today » que le mouvement du Brexit et son succès électoral ont révélé plus que prévu en ce qui concerne le degré d’adhésion des élus. mondialisme sur la démocratie.

Farage a plaisanté en disant que le Tea Party basé aux États-Unis, organisé en 2010 à la suite du brusque virage à gauche du président Obama de la politique américaine – via le passage d’ObamaCare et d’autres programmes – sont des « nouveaux venus » et qu’il est un leader populiste depuis les années 1990.

Nigel Farage a fait campagne avec le candidat de l’époque Trump en 2016. (AP)

« Je suppose que l’avantage que nous avions [as Brexit proponents was] c’était un prospectus très clair et simple », a-t-il déclaré.

« Nous (le Royaume-Uni) avons rejoint ce qu’on appelle l’Union européenne, une union politique. Nous serions effectivement devenus une province de cette nouvelle structure mondialiste. Donc l’idée que nous voulons partir – c’était une décision très claire par oui ou par non , alors que la plupart des mouvements populistes visent à changer le récit. Et il est plus difficile de déterminer ce qu’est le succès. «

« Et ils ont été débordés, alors les partis établis commencent à chanter la même chanson que les populistes sans vraiment le vouloir. »

Farage a déclaré que le Premier ministre de l’époque, David Cameron, chef du Parti conservateur – qui est considéré comme la version britannique du Parti républicain américain de droite – promettait de « réformer » le système depuis son perchoir au 10 Downing.

« Nous allons nous battre pour un meilleur accord » [Cameron would say], mais il n’a jamais pu dire que nous allions quitter l’UE », a poursuivi Farage. « C’était donc le seul avantage que j’avais. C’était un prospectus très, très clair. Maintenant, cela a pris encore un temps fou. Mais au final, on a gagné malgré tout. »

Farage a déclaré que malgré les réticences de Cameron et de son successeur du Premier ministre conservateur Theresa May, le Brexit continuait de faire face à des vents contraires à la fois du pays et de l’autre côté de l’étang aux États-Unis.

FILE-Dans cette image de fichier du mardi 28 juin 2016, le Premier ministre britannique David Cameron s’adresse aux médias lors d’un sommet de l’UE à Bruxelles. (AP Photo/Fichier Geert Vanden Wijngaert) (The Associated Press)

« Malgré que le président Obama s’est rendu à Londres pour nous dire que nous serions en queue de peloton, avec toutes les entreprises mondiales, tous les mouvements syndicaux. Je veux dire, tout le monde. Et pourtant, nous avons réussi à gagner. Et c’était un de ces moments où la majorité silencieuse a décidé que le moment était venu de sortir et de parler », a-t-il déclaré.

« C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que personne au pouvoir, nulle part dans le monde, ne croyait en la démocratie. Je n’avais jamais compris cela auparavant. »

Malgré la forte opposition des travaillistes – la version britannique du Parti démocrate américain de gauche – et les réticences des dirigeants du parti conservateur, la vision de Farage a réussi aux urnes et le Royaume-Uni était sur le point de redevenir indépendant.

« C’était en soi un référendum sur la démocratie – voulez-vous plus de contrôle sur votre vie, c’est ça la démocratie », a-t-il déclaré. « Et tout d’un coup, vous avez reçu des conférences de personnes prétendant représenter la démocratie vous disant que, non, vous n’êtes pas autorisé à vous retirer. »

Depuis le Brexit, les factions de gauche comme les travaillistes et le Parti national écossais (SNP) ainsi qu’en Irlande du Nord se sont opposées à plusieurs nouvelles préoccupations, telles que les relations du Royaume-Uni avec la République d’Irlande, membre de l’UE.

Cependant, toutes les parties aux négociations sur le Brexit pensaient que toute considération à cet égard devait respecter l’accord du Vendredi saint de 1998, qui a mis fin à des décennies de « troubles » et a établi la relation contemporaine entre les deux parties de l’île d’émeraude.

Farage a expliqué plus tard que les partisans du Brexit et les électeurs étaient régulièrement présentés comme des « épais-racistes qui traînent les doigts » et à tort nationalistes, ce qui, selon lui, était profondément déformé.

« En quoi est-ce raciste d’être pour le Brexit ? » Farage a demandé à l’hôte Tucker Carlson.

« Oh c’est [allegedly] xénophobe, parce que vous croyez en l’État-nation, parce que vous croyez au drapeau, parce que vous osez dire que vous avez ce qu’on appelle l’identité nationale. Tout cela a été concocté pour être de l’extrémisme et du racisme. »

« Et donc, les électeurs du Brexit ont été obligés de se sentir coupables de ce qu’ils avaient fait. Vous savez, ils avaient fait cette chose terrible », a-t-il poursuivi. « Avons-nous réalisé que l’économie allait s’effondrer, que des millions de personnes seraient au chômage en conséquence directe, que les tensions ethniques à l’intérieur du pays allaient augmenter ?

« Ils ne nous ont pas tout à fait dit que des invasions de criquets noirs allaient s’abattre sur la terre, mais cela s’en est approché. Et c’était étonnant, et trois ans et un peu plus tard, nous étions toujours membres de l’Union européenne. Là-bas Nous n’avions presque aucune chance de partir. Et nous avons dû revenir et les battre une deuxième fois, ce que nous avons fait, pas lors d’un deuxième référendum. Mais nous avons eu des élections européennes en 2019 parce que nous étions toujours membres. vote sur les membres du Parlement européen. »

À ce stade, a déclaré Farage, il a rétabli le « Parti Brexit » contemporain qui a réuni les factions conservatrices et de centre-gauche favorables à la rupture avec l’UE et a par la suite reçu 50 % de voix de plus que tout autre parti aux élections européennes.

« Avant que les votes ne soient comptés, Mme May a démissionné de son poste de Premier ministre et nous avons eu le Brexit », a-t-il déclaré. « Nous avons donc dû livrer plus d’une bataille pour y arriver, mais nous l’avons fait. C’est fait. Il n’y a pas moyen de l’inverser. »

« Et je pense que nous regardons la structure mondialiste qu’est l’Union européenne, le Brexit en est le début de la fin. »

Farage a en outre fait remarquer que le gouvernement danois semblait également prévoir ce qu’il avait fait, en ce sens qu’il était nettement une nation européenne majeure à refuser de rejoindre l’UE – qu’il borde maintenant essentiellement via son principal voisin du sud, l’Allemagne.

L’animateur Tucker Carlson a ajouté que si Farage est considéré comme un leader populiste majeur en Europe, Donald Trump pourrait également être considéré comme le leader du mouvement populiste nord-américain.