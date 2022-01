Nigel Farage lance à Boris un avertissement brutal concernant la trahison du Brexit : « Peut voir une nouvelle victime du Premier ministre » | Politique | Des nouvelles

Il a déclaré que l’échec de Boris Johnson à terminer « correctement » le Brexit pourrait mettre fin au Premier ministre. Les commentaires accablants de Nigel Farage alors qu’une série de scandales secouent le Parti conservateur, laissant la réputation du premier ministre en lambeaux. L’ancien chef de l’Ukip a déclaré que le non-respect par M. Johnson de ses promesses de reprendre le contrôle après le Brexit verrait les électeurs tourner le dos au Parti conservateur.

Écrivant pour le Daily Telegraph, il a déclaré : « Les gens ont prêté leur vote à Johnson en 2019 pour briser l’impasse du Brexit et reprendre le contrôle de nos frontières parce que la question de l’immigration les concerne toujours.

« Pourtant, à peine deux ans plus tard, le volume de traversées illégales de la Manche a rendu ces électeurs furieux.

« Le Nord-Est abrite désormais 17 fois plus de demandeurs d’asile que le Sud-Est, selon l’Observatoire des migrations.

« L’impact de cela est évident pour tous. Au fur et à mesure que la liste d’attente du conseil municipal s’allonge, on a de plus en plus le sentiment que Johnson a dit aux électeurs ce qu’ils voulaient entendre au sujet de la « reprise du contrôle » sans vraiment le vouloir. »

L’ancien chef de l’Ukip a déclaré que l’histoire pourrait se répéter, la droite prenant de l’ampleur sous le parti Reform UK de Richard Tice, rappelant la popularité croissante d’Ukip lors de l’élection partielle de Barnsley Central en 2011, qui a finalement aidé le Royaume-Uni à se libérer de l’UE.

M. Farage a déclaré: « Cette élection partielle a marqué le début de l’insurrection qui a conduit au référendum sur l’UE et à l’éviction de David Cameron de Downing Street. »

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni est sur le point de rejoindre le projet de l’UE alors que Truss « adoucit » la position ferme de Frost

« Le Brexit ne s’est pas terminé correctement. La stratégie du net zéro place notre nation dans une situation désavantageuse importante. Et les traversées de la Manche humilient la Grande-Bretagne.

«Je comprends la désillusion des électeurs du mur rouge qui pensaient que le Brexit inaugurerait une nouvelle politique. Cela ne s’est pas produit.

« C’est juste la même chose – une chumocratie métropolitaine conservatrice totalement détachée du reste du pays. Si Johnson s’en rend compte, il peut encore se sauver.

« Je soupçonne cependant que la révolte à droite causera une autre perte de premier ministre. »

Les commentaires de M. Farage interviennent après que l’avance de M. Johnson sur les travaillistes dans le mur rouge se soit presque évaporée lorsqu’un nouveau sondage a placé les conservateurs à 16 points derrière le parti de Sir Keir Starmer.

L’enquête Deltapoll a révélé que le soutien au Parti travailliste se maintenait à 40 pour cent.