Nigel Farage met en garde Boris Johnson contre le fait de tomber dans le « même piège » que Harry et Meghan | Politique | Nouvelles

Nigel Farage a mis en garde Boris Johnson contre les leçons du prince Harry et de Meghan Markle dans la lutte contre le changement climatique. Le principal animateur de GB News a déclaré que la décision du Premier ministre de ramener un jet privé à Londres après la COP26 rappelait le duc et la duchesse de Sussex. S’exprimant hier soir, M. Farage a déclaré: « Boris, si vous voulez vous lever et prêcher au monde, ne tombez pas dans le même piège que Harry et Meghan. »

Harry et Meghan ont été critiqués pour avoir emmené un jet privé à des événements sur l’action climatique.

Le duc et la duchesse ont récemment voyagé de New York en Californie à bord d’un jet privé quelques heures seulement après avoir pris la parole lors d’un événement qui préconisait de réduire de moitié les émissions américaines d’ici 2030.

M. Farage a déclaré aux téléspectateurs de GB News: « Boris Johnson a quitté la COP26 à bord d’un jet privé pour assister à un dîner au Garrick Club.

« Il est dit que le Premier ministre a parcouru 400 milles pour se rendre aux fiançailles à Londres, en présence de ses pairs conservateurs et du grand sceptique du changement climatique, ironiquement, Lord Moore. »

JUST IN: Beaune émet de nouvelles menaces sur le Brexit HEURES après avoir serré la main de Frost

Il a poursuivi: « Cela a conduit à des accusations de double standard après avoir exhorté les autres pays à faire tout leur possible pour s’engager à réduire leurs émissions et averti qu’ils pourraient être jugés par leurs enfants s’ils n’agissent pas.

« Un voyage en jet privé moyen émet plus de dix fois plus de gaz à effet de serre qu’une personne faisant le même voyage sur un vol en classe économique.

« Et 150 fois plus qu’un voyage en train.

« Boris, si vous voulez vous lever et prêcher au monde, ne tombez pas dans le même piège que Harry et Meghan, où ils n’arrêtaient pas de nous parler de notre responsabilité sociale tout en utilisant des jets privés.

Elle a ajouté: « Après avoir averti les dirigeants mondiaux qu’il est minuit moins une pour éviter une catastrophe climatique, Boris Johnson a terminé la COP26, a sauté dans son jet privé et s’est envolé pour Londres pour dîner dans un club pour hommes avec un sceptique du changement climatique avoué.

« Il semble que lorsqu’il s’agit d’agir pour lutter contre la crise climatique, il y ait une règle pour les conservateurs et une autre règle pour le reste du monde. »

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré que le voyage avait été effectué en tenant compte des « contraintes de temps ».

Charles Moore, ancien rédacteur en chef du Daily Telegraph, a également assisté à l’événement.

Lord Moore, qui a récemment reçu une pairie à vie de M. Johnson, a écrit dans le passé avec scepticisme sur le changement climatique.