Nigel Farage met en garde les téléspectateurs de GB News contre la plus grande crise à laquelle le gouvernement est confronté | Royaume-Uni | Nouvelles

Nigel Farage a averti les téléspectateurs de GB News de la “plus grande crise à laquelle le gouvernement est confronté”. M. Farage a déclaré que la crise imminente du NHS et l’arriéré des listes d’attente “allaient s’aggraver, pas s’améliorer”. Cet avertissement intervient après qu’une nouvelle analyse a prédit que jusqu’à 14 millions de personnes pourraient figurer sur les listes d’attente du NHS en Angleterre d’ici l’automne prochain.

Un rapport de l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a averti qu’il existe un énorme arriéré caché de patients qui doivent encore se présenter pour un traitement.

M. Farage a expliqué l’ampleur du problème “tournant le gouvernement en face”.

Il a déclaré: “Un rapport du jour au lendemain suggère que nous avons actuellement 5,3 millions de personnes sur les listes d’attente du NHS.

“Plus de 14 millions pourraient figurer sur la liste du NHS England d’ici l’automne prochain.”

Il a ajouté: “C’est un chiffre qui met l’eau à l’œil. Ce problème semble s’aggraver.

“Le gouvernement dit avoir investi un milliard de livres dans la résolution de ce problème mais je ne pense pas qu’un milliard ira très loin

“C’est, sans aucun doute, la plus grande crise à laquelle le gouvernement est confronté.”

Paul Embery a qualifié les derniers chiffres de “refroidissants” et a suggéré que le pays voyait maintenant “l’autre côté du verrouillage”.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’il soutenait le service de santé avec 9,6 milliards de livres sterling pour l’aider à se remettre de Covid.

Ils ont déclaré: “Cela comprend un investissement dédié de 1 milliard de livres sterling cette année pour lutter contre l’arriéré et réduire les listes d’attente, notamment en augmentant la capacité.

“Le NHS teste également des moyens innovants pour accélérer la récupération élective et permettre à davantage d’hôpitaux d’aller plus loin, plus rapidement.”

Le mois dernier, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il avait été choqué d’apprendre que les listes d’attente pourraient atteindre 13 millions de patients.