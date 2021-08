Nigel Farage news: GB News man devance Sky et BBC dans la course au classement | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Depuis que M. Farage a commencé son émission en semaine, l’ancien député européen a fait monter en flèche les chiffres d’audience de GB News après que la chaîne ait connu des difficultés au début de ses débuts. Dans les derniers chiffres, l’émission de M. Farage a accumulé 145 100 téléspectateurs hier soir, mieux que BBC et Sky News réunis. BBC News et Sky News qui ont enregistré respectivement 113 100 et 29 000 téléspectateurs.

À son apogée, son spectacle du soir a atteint un sommet de 157 000 – le plus haut jamais atteint, rapporte Guido Fawkes.

Commentant l’actualité, M. Farage a affirmé que la chaîne avait beaucoup plus à faire car elle bat BBC et Sky.

Il a déclaré: “Je suis vraiment satisfait de la croissance de ces chiffres et j’ai été surpris de battre Sky et la chaîne d’information de la BBC combinées hier soir.

“GB News ira beaucoup plus loin.”

M. Farage a rejoint GB News le 20 juin, où il a été annoncé qu’il animerait une émission du dimanche matin intitulée “La correction politique”.

Suite à la démission de la chaîne de Guto Harri, M. Farage a ensuite pris un créneau à 19h du lundi au jeudi.

Commentant l’annonce à l’époque, M. Farage a déclaré: “Depuis la politique, j’ai fait pas mal de questions de diffusion et de diffusion. C’est vraiment, vraiment.

« Cela amène les gens à examiner les problèmes, à réfléchir aux problèmes de différentes manières et peut être très influent.

M. Neil a pris du recul par rapport à l’actualité britannique en juin, deux semaines seulement après le lancement de la chaîne.

À l’époque, M. Neil a déclaré: “C’est tout pour moi pour les prochaines semaines

«Je serai de retour avant la fin de l’été et j’apparaîtrai avant quand vous vous y attendez le moins, alors restez à l’écoute.

« Je fais simplement une pause pour recharger mes batteries après les rigueurs du lancement.

“En plus, j’ai d’autres affaires à régler.

« Je serai de retour avant que l’été ne soit plein d’idées pour la chaîne et ma propre émission.

“Je serai également en contact étroit avec la direction et le conseil d’administration pendant ma pause.

“Et même prêt à apparaître si les événements l’exigent.”