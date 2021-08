Nigel Farage parle de sa relation avec Jean-Claude Juncker – “Ça va bien !” | Politique | Nouvelles

in

Lorsqu’un téléspectateur de GB News lui a demandé s’il avait déjà partagé une pinte avec M. Juncker alors qu’il était à Bruxelles, il a répondu : « J’aime Jean-Claude Juncker. Quels que soient ses défauts, je m’entends avec lui. les gens, mais dans une société civilisée, vous pouvez respecter leur droit d’avoir une opinion et vous pouvez vous entendre avec eux sur une base raisonnable.

“Ce que je déteste, c’est annuler la culture de cette nouvelle idée de gauche, que parce que je ne suis pas d’accord avec votre point de vue, je vais essayer de vous faire taire et de vous empêcher de dire quoi que ce soit et que je trouve absolument répugnant.

“En fait, Juncker et moi – malgré tous les allers-retours, malgré toutes les choses qu’il a dites à propos de moi et que j’ai dites à son sujet, malgré tout cela – nous nous entendions plutôt bien.”

Farage a également commenté si d’autres pays quitteraient l’Europe.

Il a déclaré: “Je pense que le Danemark est le plus probable, ils n’ont adhéré qu’à notre adhésion en 1973.”

Il n’y a aucune raison pour que les Danois restent dans l’UE. À un moment donné, les Italiens se rebelleront et ils partiront et ils quitteront l’euro et tout s’effondrera.

« Il ne peut pas survivre, ce n’est pas juste ; nous voulons une Europe d’États-nations démocratiques; nous voulons être amicaux les uns avec les autres, commercer les uns avec les autres, ne pas être dirigés par les muppets à Bruxelles.

L’ancien chef du parti du Brexit a rejoint GB News en juillet pour animer sa propre émission pendant la semaine de 19h à 20h.

Cela survient après que Nigel Farage a quitté son poste de chef de Reform UK en mars 2021.

L’homme de 57 ans a déclaré au Sunday Telegraph en mars qu’il avait l’intention de se retirer des activités politiques du parti et de continuer à influencer le débat par le biais des médias et des réseaux sociaux.