Nigel Farage prédit une vague de passages de migrants sur GB News “Pourrait être 30 000 – je ne plaisante pas!” | Politique | Nouvelles

Nigel Farage a averti que la crise des migrants dans la Manche pourrait atteindre des niveaux sans précédent. Le GB New Presenter a déclaré à ses collègues contributeurs Paul Embery, Arlene Foster et Dehenna Davison MP que le nombre de migrants tentant de traverser la Manche pourrait atteindre 30 000 plus tard cette année. L’ancien chef du Brexit Party a récemment fait un rapport depuis un bateau dans la Manche et a rencontré des cargaisons de personnes tentant la traversée dangereuse.

M. Farage a déclaré à GB News que le nombre de migrants tentant d’atteindre la Grande-Bretagne pourrait atteindre des dizaines de milliers.

Il a déclaré: “Je pouvais voir que ce problème devenait de plus en plus gros, de plus en plus gros.

« Il y a quelques mois, j’avais prédit qu’il y aurait au moins 20 000 passages de migrants cette année civile.

“Jusqu’à présent, il est de 8 900 contre 1 200 la semaine dernière.”

“En restant très près de lui en cours de route, ils l’ont mis sur la ligne vers l’Angleterre.

“Le navire de guerre français les a largués”, a-t-il ajouté.

“Il semblerait que leur moteur soit en panne, qu’ils soient en panne d’essence ou qu’il s’agisse d’une panne moteur, je ne sais pas”, a poursuivi Farage.

“C’est une journée très calme donc la Force frontalière est en route.”