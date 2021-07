Nigel Farage rejoint GB News ! Le chef du Brexit obtient une émission aux heures de grande écoute alors que la chaîne fait face à une refonte | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Après une semaine tumultueuse pour la chaîne naissante qui a vu le départ de son responsable de l’information John McAndrew, le Sunday Express a appris que GB News se dirigeait vers une relance en septembre. Avant cela, de nouveaux studios ont été mis en place pour commencer cette semaine pour coïncider avec le lancement de la nouvelle émission politique de M. Farage aux heures de grande écoute à 19 heures du lundi au jeudi chaque semaine.

Pendant ce temps, au cours des prochaines semaines, ils commenceront à faire la une des journaux toutes les heures et une série de changements de programmation.

Il est également prévu d’introduire davantage d’engagement des téléspectateurs avec les téléchargements de vidéos.

S’adressant au Sunday Express, le producteur exécutif Christian Mitchell, qui travaillait auparavant avec Nigel Farage chez LBC, a déclaré qu’il était important pour la chaîne de “rester fidèle à l’esprit britannique de courage, d’honnêteté et de bravoure”.

Il a déclaré: « Parce que nous sommes petits, nous sommes en mesure d’écouter nos téléspectateurs et de répondre rapidement. Lorsqu’ils suggèrent des améliorations et des changements, nous les entendons et nous le faisons. Les gens savent que nous écoutons.

La chaîne se félicite des chiffres d’audience qui n’apparaissent pas sur les mesures de diffusion traditionnelles basées sur les téléviseurs allumés.

M. Mitchell a déclaré que plus de 200 000 personnes avaient téléchargé la nouvelle application et regardaient maintenant l’émission numériquement, de sorte que les chiffres officiels de diffusion étaient trompeurs.

Il a noté que les remarques de Neil Oliver sur la vaccination des enfants ont été regardées par 25 000 personnes à la télévision en direct, mais que 1,7 million de personnes supplémentaires ont été regardées sur Twitter et des centaines de milliers d’autres sur Facebook et YouTube.

Ces « moments viraux » sont de plus en plus fréquents sur GB News, qui n’a jamais peur de parler honnêtement des véritables préoccupations des Britanniques.

“Nos journalistes locaux à travers le pays sont vraiment à l’écoute de leurs régions parce qu’ils viennent d’eux”, a-t-il déclaré. “Quand c’est vraiment authentique, les gens peuvent faire la différence.”

« Nous avons eu de très bons retours. Bien que les médias aient parfois été assez critiques à notre égard, les téléspectateurs eux-mêmes nous ont envoyé beaucoup de soutien et d’encouragement. Ils sont contents que nous soyons là.

Il a dit que les premiers problèmes subis par la chaîne étaient en train d’être réglés.

“Toutes les start-ups sont cahoteuses au début et nous nous y attendions”, a-t-il déclaré. « Nos problèmes techniques ont été frustrants, mais nous les résolvons ; d’autres choses s’améliorent tout le temps.

« Les gens oublient que nous n’avons que cinq semaines. BBC News a 98 ans ; Sky News a 32 ans. Ils ont mis du temps à dormir. Nous commençons à peine à trouver nos marques et cela prendra du temps, mais nous savons que les gens réclament quelque chose de différent et nous leur offrons, avec une vraie chaleur et un réel humour.

« Nous sommes très enthousiastes à propos de ce que nous faisons et encore plus enthousiastes à propos de notre avenir – nous sommes là pour le long terme. »