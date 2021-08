Nigel Farage remet en question l’alliance américaine après que Biden a ignoré les appels de Boris Johnson pendant 36 heures | Monde | Nouvelles

in

Nigel Farage a accusé le président américain Joe Biden de traiter le Royaume-Uni et Boris Johnson “avec un mépris total”. Cela survient après la chute dramatique et rapide de l’Afghanistan aux mains des talibans la semaine dernière. Il a été rapporté dans le Daily Telegraph que le président Biden a ignoré les tentatives du Premier ministre Boris Johnson de le contacter pendant environ 36 heures au plus fort de la crise.

Selon les informations, M. Johnson a tenté de joindre M. Biden lundi matin, mais n’a pu le joindre au téléphone avant 22 heures mardi.

La longue attente a eu lieu alors que l’Afghanistan sombrait dans le chaos et que des Afghans désespérés se précipitaient vers l’aéroport international de Kaboul dans l’espoir d’être évacués.

M. Farage a déclaré: “Pour moi, c’est un sujet très difficile.

“J’ai passé plus de 20 ans à travailler avec des entreprises américaines, à la fois dans le monde des affaires mais aussi dans celui des médias.”

JUST IN: la position de Raab «intenable» après qu’un appel téléphonique délégué n’ait jamais été passé

L’animateur de GB News a poursuivi : “J’ai beaucoup d’amis en Amérique et j’ai toujours cru fermement à cette relation spéciale.

« J’ai même réussi à m’impliquer plusieurs fois dans la politique américaine !

« Mais quelque chose a changé au cours des derniers jours.

“Le niveau de mépris avec lequel Joe Biden a traité non seulement Boris Johnson mais ses autres alliés de l’OTAN.

Mardi, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré aux journalistes de la Maison Blanche que le président n’avait “pas encore parlé avec d’autres dirigeants mondiaux” de la catastrophe en Afghanistan.

Une lecture à la Maison Blanche de l’appel téléphonique éventuel indique que M. Biden et M. Johnson “ont discuté de la nécessité d’une coordination étroite et continue entre les alliés et les partenaires démocratiques sur la politique afghane à l’avenir”.

Ils ont tous deux convenu de tenir une réunion virtuelle avec d’autres dirigeants des pays du G7 la semaine prochaine.

Cependant, selon le Telegraph, M. Johnson avait désespérément exhorté le président américain à ne pas gâcher “les gains réalisés en Afghanistan”.