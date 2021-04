Nigel Farage retrouve son «vieil ami» Donald Trump à Mar-a-Lago au cours de la tournée américaine de retour | Monde | Nouvelles

Le Brexiteer et l’ancien eurodéputé se sont envolés en Amérique pour une tournée de conférences afin de redynamiser les conservateurs de base dans le pays. S’adressant à Twitter lundi soir, M. Farage a révélé qu’il avait rencontré son copain M. Trump.

Il a écrit: «Je viens de rattraper mon vieil ami Donald Trump à Mar-a-Lago. Il a l’air en forme et en bonne santé.

M. Farage devrait visiter près d’une douzaine d’États d’Amérique au cours des six prochaines semaines.

La tournée a été organisée par FreedomWorks, une organisation populaire conservatrice qui prône un gouvernement plus petit, des impôts plus bas et des marchés libres.

L’ancien chef du parti UKIP et Brexit a tweeté à propos de sa “ tournée de retour en Amérique ”.

Il a déclaré: «Lorsque le Brexit semblait perdu en Grande-Bretagne, nous avons montré que la base pouvait se battre pour remporter la victoire.

«C’est mon message aux militants conservateurs en Amérique lors de ce voyage.»

Dans un message vidéo, il a déclaré aux électeurs américains: “Ne descendez pas, ne soyez pas déprimé, ne soyez pas désillusionné. Cependant, si mauvais Biden et les démocrates sont d’une certaine manière, c’est votre chance.”

M. Farage a mis en quarantaine pendant deux semaines sur l’île caribéenne de St Maarten avant d’arriver à Miami à la fin de la semaine dernière.

Dans une déclaration à propos de la tournée, M. Farage a déclaré: «À l’heure actuelle, de nombreux membres du mouvement conservateur se sentent effrayés, en colère et démoralisés pour un certain nombre de raisons.

Il a ajouté: «Le mouvement conservateur américain peut reprendre ce pays en offrant aux gens une image pleine d’espoir de l’avenir.

«C’est à la base d’inciter les gens à croire que nous pouvons changer les choses pour le mieux.

«Nous organisons non seulement des élections, mais aussi des cœurs et des esprits, et de grandes batailles culturelles en tendant la main aux Américains et en les mobilisant avec un message positif.»