Nigel Farage rit alors que le prince Harry attaquait pour l’apparition de GQ “Ce charabia!” | Royale | Nouvelles

La biographe du prince Harry et experte royale Angela Levin est apparue sur GB News où elle a attaqué l’apparition du duc de Sussex aux GQ Awards et a contesté le discours “gobbledegook” qu’il y a prononcé. Mme Levin, qui a passé de longues périodes avec le prince lors de la rédaction d’une biographie sur lui, a affirmé que Harry et Meghan agissaient souvent comme deux personnes distinctes qui étaient des victimes un jour et des “gourous” le lendemain. Le présentateur Nigel Farage a pu être vu en train de rire de l’évaluation livrée par Mme Levin qui n’a gaspillé aucune subtilité avec le couple royal.

Le prince Harry a fait une apparition vidéo surprise aux GQ Men of the Year Awards, où le duc s’est habillé en smoking et a remis à l’équipe d’AstraZeneca le prix du “Héros de l’année”.

Mais lors de la cérémonie, le prince Harry a prononcé un discours sur l’hésitation à la vaccination et la “désinformation” partagée sur les réseaux sociaux.

Il a dit: “[These scientists] sont la fierté de notre nation et nous sommes profondément redevables à leur service…

“Pour le reste d’entre nous, y compris les gouvernements mondiaux, les leaders pharmaceutiques et les chefs d’entreprise, nous devons continuer à faire notre part.

“Cela doit inclure le partage de la science des vaccins et le soutien et l’autonomisation des pays en développement avec plus de flexibilité.

“L’endroit où vous êtes né ne devrait pas affecter votre capacité à survivre lorsque les médicaments et le savoir-faire existent pour vous garder en vie et en bonne santé.”

Mais Harry a ensuite visé les médias et les médias sociaux pour nourrir l’hésitation face au vaccin et a déclaré: “En même temps, les familles du monde entier sont submergées par des masses de désinformation dans les médias et les médias sociaux, où ceux qui colportent des mensonges et craignent créent une hésitation à l’égard des vaccins, ce qui à son tour conduit à des communautés divisées et à une érosion de la confiance.

« C’est un système que nous devons briser si nous voulons surmonter COVID-19 et le risque de nouvelles variantes. »

M. Farage a invité Mme Levin à son émission du soir sur GB News et a demandé pourquoi Harry ne s’était pas “fermé”.

Elle a partagé ses réflexions et a déclaré: “Eh bien, lui et Meghan sont désespérés d’être à la une et moins nous leur accordons d’intérêt, plus ils sont désespérés.

“Eh bien, lui et Meghan ont colporté quelques mensonges, lorsqu’ils parlaient à Oprah Winfrey, y compris la date à laquelle il s’est marié et qu’il a dit être trois jours plus tôt qu’elle ne l’était.”

Mme Levin a également contesté le fait que le prince Harry ignorait les journalistes en Afghanistan et a déclaré que le duc avait une “connaissance étroite” de ce que les médias impliquent.

Meghan a dit à Oprah Winfrey qu’elle et Harry s’étaient mariés trois jours avant leur cérémonie de mariage le 19 mai dans le jardin lors d’une cérémonie privée.

Mais les documents de mariage rapportés par The Sun ont révélé que le couple s’était officiellement marié le 19 mai et pas quelques jours auparavant.

L’archevêque de Cantorbéry est également sorti pour se défendre et a déclaré qu’épouser Harry et Meghan lors d’une cérémonie privée avec seulement trois d’entre eux aurait été illégal.

Le prince Harry a fait un autre plaidoyer en faveur du vaccin en mai lors du concert Vax Live où il a appelé tout le monde à s’engager pour leur « humanité partagée ».

Il a déclaré au public: “Le vaccin doit être distribué à tout le monde partout.”