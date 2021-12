Nigel Farage salue la décision du « vrai Brexiteer » Frost de démissionner – avec un coup brutal à Boris | Politique | Des nouvelles

David Frost démissionne du cabinet

La décision de Lord Frost a été largement relayée dimanche, le Mail on Sunday suggérant qu’elle avait été motivée par l’introduction des mesures du Plan B Covid, y compris les passeports vaccinaux. On pense également qu’il est mécontent des hausses d’impôts prévues et du coût des politiques environnementales « net zéro ».

M. Farage a tweeté: « Lord Frost quitte le gouvernement parce qu’il est un Brexiteer conservateur et vrai. Boris Johnson n’est ni l’un ni l’autre.

Ben Habib, comme M. Farage, un ancien eurodéputé du Brexit Party, a tweeté : « Bon pour la démission de @DavidGHFrost.

« Il a raison de se dissocier de ce gouvernement défaillant. »

Et Rupert Lowe, un autre ancien eurodéputé du Brexit, a ajouté : « S’il pense que la direction de ce gouvernement vaut la peine de démissionner, alors cela devrait nous laisser tous profondément préoccupés. Ça ne peut pas continuer comme ça.

Nigel Farage a frappé Boris Johnson après la démission de Lord Frost (Image: GETTY)

Lord Frost a fait part de ses inquiétudes concernant le « sens de déplacement » actuel (Image: GETTY)

M. Johnson est soumis à une pression intense car la variante Omicron alimente une forte augmentation des cas de coronavirus, avec 99 conservateurs votant contre le gouvernement pour protester contre le projet d’introduire des passeports vaccinaux la semaine dernière.

Il est également sous le choc de la défaite embarrassante des conservateurs lors de l’élection partielle du nord-ouest du Shropshire jeudi.

Martin Daubney, également ancien député européen du Brexit Party qui est maintenant chef adjoint du Reclaim Party, a tweeté : « C’est précisément ce que nous avons dit à @thereclaimparty dès le premier jour de cette campagne.

« Boris est en train de perdre sur les blocages, la fiscalité et le non-sens net zéro qui briseront les classes ouvrières.

JUST IN: Frost Démission – Une bombe du Brexit alors que le ministre quitte le cabinet de Johnson

Boris Johnson fait campagne à Telford avant la défaite écrasante des conservateurs (Image: GETTY)

« Gardez cette bouffée et North Shropshire ne sera que le début du cauchemar des conservateurs. »

Les autres parties n’ont pas perdu de temps à mettre le pied non plus.

La baronne Jenny Chapman, qui en tant que ministre d’État fantôme du Labour au Cabinet Office est l’homologue de Lord Frost, a déclaré: « Le gouvernement est dans le chaos.

«Le pays a besoin de leadership, pas d’un Premier ministre boiteux qui a perdu la confiance de ses députés et de son cabinet.

A NE PAS MANQUER

Chris Whitty avertit les hôpitaux, les pubs, les magasins et les restaurants de FERMER [REPORT]

Les pourparlers sur le Brexit prolongés jusqu’en 2022 alors que l’UE refuse de céder [INSIGHT]

Le premier Noël de Lilibet sera très différent de celui d’Archie [ANALYSIS]

Le tweet de Ben Habib (Image : Twitter)

Nigel Farage a déclaré que Lord Frost était un « vrai Brexiteer » (Image: Twitter)

« Boris Johnson doit reprendre le contrôle, nous faire part de son plan pour les prochaines semaines et apporter de la certitude au peuple d’Irlande du Nord en débloquant l’impasse sur le Protocole. »

Layla Moran, porte-parole libérale-démocrate des Affaires étrangères, a déclaré : « Cette démission choc est un signe du chaos et de la confusion au cœur de ce gouvernement conservateur.

« Les rats fuient le navire en perdition de Boris Johnson alors qu’il vacille de crise en crise.

« Même les partisans autrefois fidèles du Premier ministre l’abandonnent maintenant, tout comme les électeurs conservateurs de longue date se tournent en masse vers les libéraux-démocrates.

Cinq moments qui ont conduit au Brexit (Image : Express)

« A un moment où nous avons besoin d’un leadership fort pour nous sortir de la pandémie, nous avons à la place un Premier ministre faible qui a perdu le soutien de ses alliés et la confiance du peuple britannique. »

En Irlande du Nord, le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré que le départ de Lord Frost était un mauvais signe pour l’engagement de M. Johnson à supprimer la frontière avec la mer d’Irlande.

Sir Jeffrey a déclaré : « Ce gouvernement est distrait par des conflits internes, et Lord Frost était frustré sur plusieurs fronts.

« Nous souhaitons bonne chance à David. Nous avons entretenu une relation solide avec lui et son équipe, mais cela soulève des questions plus sérieuses pour le Premier ministre et son approche du protocole NI. »

Ben Habib, comme M. Farage, est un ancien député européen du Brexit Party (Image: GETTY)

Dans sa lettre de démission à M. Johnson, Lord Frost a déclaré: « Vous connaissez mes inquiétudes concernant la direction actuelle du voyage. J’espère que nous nous déplacerons aussi vite que possible là où nous devons nous rendre: un pays légèrement réglementé, à faible taux d’imposition, l’économie entrepreneuriale, à la pointe de la science moderne et du changement économique.

« Trois cents ans d’histoire montrent que les pays qui empruntent cette voie grandissent et prospèrent, et je suis convaincu que nous le ferons aussi. »

Il a ajouté: « Nous devons également apprendre à vivre avec Covid et je sais que c’est aussi votre instinct.

« Vous avez pris la décision courageuse en juillet, contre une opposition considérable, de rouvrir le pays.

« Malheureusement, cela ne s’est pas avéré irréversible, comme je le souhaitais, et je crois que vous l’avez fait aussi. J’espère que nous pourrons bientôt nous remettre sur les rails et ne pas être tentés par le genre de mesures coercitives que nous avons vues ailleurs. »