Nigel Farage se demande pourquoi le patriotisme écossais, gallois et irlandais est bien – mais pas l’anglais | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Nigel Farage a félicité l’archevêque d’York pour avoir parlé de l’importance de chérir l’identité anglaise. Au cours du programme de correction politique de GB News, M. Farage s’est demandé pourquoi le patriotisme écossais, gallois et irlandais est acceptable, mais le patriotisme anglais est considéré comme presque raciste. L’ancien eurodéputé du Brexit Party a ravagé l’idée que tous les patriotismes ne sont pas considérés comme égaux.

Il a suggéré que ces attitudes condescendantes envers de nombreuses personnes en Angleterre sont à l’origine des tremblements de terre politiques les plus récents tels que le Brexit.

M. Farage a déclaré: “Cette semaine, l’archevêque d’York a déclaré que de nombreuses personnes en Angleterre se sentent laissées pour compte par l’élite métropolitaine de Londres et du sud-est et sont parrainées.

“Quand j’ai lu ceci, je ne pouvais tout simplement pas y croire.

“Il a appelé à une vision large de ce que signifie être anglais.”

JUST IN: Nigel Farage met en garde contre “la plus grande crise à laquelle le gouvernement est confronté”

Le nouvel animateur de presse britannique a ajouté: “Je pense que ce qu’il a dit était tout à fait juste, et c’était formidable de le voir venir de l’Église d’Angleterre.

“Il a mis le doigt sur l’élite déconnectée en disant que quiconque ressent l’anglais est considéré comme arriéré et xénophobe.”

Paul Embrey, un militant de gauche du Brexiteer, a déclaré qu’il était “assez rafraîchissant” que ce sentiment émane d’un haut responsable du clergé anglican.

Il a déclaré à M. Farage: “Il existe une élite libérale et culturelle, des gens qui viennent de ces villes à la mode et de ces villes universitaires qui méprisent complètement la Grande-Bretagne des petites villes, la Grande-Bretagne provinciale et la Grande-Bretagne post-industrielle.

Il a souligné le tristement célèbre tweet de 2014 de la députée travailliste Emily Thornberry, qui a été accusée de snobisme lorsqu’elle a publié une photo d’une maison ornée des drapeaux de St George.

M. Farage a affirmé que le message de Mme Thornberry était que “la croix de Saint-Georges était cette chose la plus affreuse et la plus terrible”.

M. Embrey a convenu: “Tous ces autres patriotismes sont considérés comme bénins, mais toute expression du nationalisme anglais est considérée comme fanatique et réactionnaire.”

Dans son article pour le Daily Telegraph, l’archevêque d’York, Monseigneur Stephen Cottrell, a critiqué « l’élite métropolitaine » de Londres pour avoir traité les gens fiers d’être anglais de « rétro-xénophobes ».

L’archevêque Cottrell, le plus haut responsable de l’Église d’Angleterre, a déclaré : « De nombreux Anglais se sentent laissés pour compte par les élites métropolitaines de Londres et du Sud-Est, ainsi que par les gouvernements décentralisés et les identités régionales renforcées en Écosse et au Pays de Galles.

“Leur cri sincère pour être entendu est souvent ignoré, volontairement mal compris ou traité avec condescendance comme étant une xénophobe rétrograde.”