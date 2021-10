Nigel Farage se heurte à un avocat spécialisé dans l’immigration en tant qu’expert en moqueries de la foule « Qu’est-ce qui n’était pas factuel ?! » | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Farage a fait une tournée de son émission GB News lors de son segment « Farage at Large » et s’est entretenu avec l’avocat de l’immigration Ivon Sampson, qui n’était pas d’accord avec l’évaluation de M. Farage sur les traversées de la Manche. L’ancien chef du Brexit Party a fait valoir que de nombreux migrants traversant la Manche étaient des migrants économiques et a déclaré que le Royaume-Uni était le « Saint Graal » pour qu’ils s’installent. la foule de Folkestone où le spectacle était filmé.

M. Farage a présenté son spectacle dans un pub Wetherspoons à Folkestone avec des habitants invités à y assister.

Le présentateur de GB News a invité M. Sampson et le président de Migration Watch, Alp Mehmet, à débattre des traversées de la Manche.

Folkestone possède plusieurs centres de rétention car de nombreux bateaux de migrants y débarquent en provenance de France.

M. Farage a ouvert son monologue en claquant le passage des migrants. Il a déclaré que beaucoup étaient des migrants économiques à la recherche d’un travail et d’une vie meilleure au Royaume-Uni plutôt que de demander l’asile.

Mais M. Sampson n’était pas d’accord: « Eh bien, Nigel, je traite des faits, en tant qu’avocat qui présente des faits, je regarde la loi et j’attache des faits à la loi … »

M. Farage a interrompu et a demandé à savoir ce qui n’était pas correct.

M. Sampson a continué ; « Eh bien, tout d’abord, vous avez dit que la plupart de ces personnes sont des migrants économiques.

« La réalité est que si vous avez entendu la commission restreinte des affaires intérieures le 3 septembre… les deux tiers traversant la Manche sont de véritables réfugiés – c’est un fait. »

La convention définit qui est responsable du traitement des demandeurs d’asile, mais le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’accord.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a également été conseillé par M. Sampson de conclure des accords bilatéraux avec l’UE pour résoudre les problèmes de passage des migrants.

Plus tard dans le débat, on a demandé au public ce qu’il pensait du sujet, une femme expliquant qu’elle pensait que de nombreuses personnes à Folkestone avaient des sentiments secrets sur l’immigration.

Elle a expliqué que beaucoup craignaient d’être étiquetés avec des « ismes » et que certains avaient peur de sortir la nuit à cause des passages à niveau.