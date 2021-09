Nigel Farage se moque de la France au sujet de l’accord AUKUS alors qu’il salue le rapprochement d’« Anglosphere » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien patron du Brexit Party a également affirmé que l’accord n’aurait jamais eu lieu si le Royaume-Uni avait toujours fait partie de l’Union européenne. Il a ajouté que l’accord représentait ce que les Brexiteers avaient toujours voulu, la capacité de tisser des liens plus étroits avec des “amis” anglophones. Le pacte AUKUS a été annoncé mercredi par les dirigeants des trois pays concernés.

L’accord de sécurité est considéré comme un moyen de contrer l’influence croissante de la Chine en Asie-Pacifique.

Selon ses termes, l’Australie sera autorisée à construire ses propres sous-marins à propulsion nucléaire en utilisant la technologie américaine.

Les analystes ont décrit le pacte, qui couvre également l’IA et d’autres technologies, comme l’un des plus grands partenariats de défense depuis des décennies pour les trois pays.

Cependant, l’accord a provoqué une réaction furieuse de la France qui va maintenant perdre son contrat de construction de 12 sous-marins diesel pour l’Australie.

M. Farage a salué la décision de forger la nouvelle alliance contre les menaces chinoises lors de son émission GB News.

“C’est l'”Anglosphère” qui se rapproche d’une solution du 21ème siècle”, a-t-il déclaré.

LIRE LA SUITE: Farage détruit Michel Barnier pour les commentaires de l’UE sur un “acte d’hypocrisie”

“Les sous-marins diesel français étaient une solution du vingtième siècle, les sous-marins nucléaires sont une solution du vingt-et-unième siècle et je salue le rapprochement de l'”anglosphère”.

Il a ensuite ajouté: “Je dirai ceci – cet accord n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu le Brexit, si nous avions été liés à une politique étrangère de l’UE.

“Et nous ne serions certainement pas allés à l’encontre des grands contrats de l’État français.

« Donc, le Brexit nous a permis de faire – et à bien des égards, cela a toujours été le rêve des Brexiteers – parce que mon point de vue a toujours été que les meilleurs amis du monde parlent anglais et je le pense vraiment – des personnes avec qui nous avons tant partagé. tant de bonnes choses et tant de mauvaises choses au cours du siècle ou des deux derniers, alors je me réjouis de cet accord.”

A NE PAS MANQUER

Nigel Farage s’en prend à Boris Johnson lors du verrouillage hivernal [Reveal]

Nigel Farage sauvage Nicola Sturgeon sur le SNP «extrême gauche» [Spotlight]

GB News devrait s’effondrer après la démission d’Andrew Neil [Insight]

Boris Johnson a déclaré jeudi au Parlement que le pacte « préserverait la sécurité et la stabilité dans le monde » et générerait « des centaines d’emplois hautement qualifiés ».

Il a nié tout dommage durable aux relations anglo-françaises, affirmant qu’elles étaient “solides comme le roc”.

Auparavant, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait déclaré à la radio France Info que AUKUS se sentait comme “un coup de poignard dans le dos”.