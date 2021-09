Nigel Farage s’en prend à Nicola Sturgeon pour le SNP «d’extrême gauche» | Politique | Nouvelles

in

Nigel Farage a critiqué le SNP dans une diatribe brutale après que l’hôte de GB News a été invité à rendre un verdict sur la gestion de Covid par Nicola Sturgeon. M. Farage a déclaré aux téléspectateurs de GB News qu’il ne faisait aucun doute que le SNP est un parti “d’extrême gauche” qui conduirait une Écosse indépendante à un “désastre financier”. Il a critiqué la gestion de Covid par Mme Sturgeon, affirmant que le Premier ministre avait simplement semblé avoir “une longueur d’avance sur ce que fait Boris Johnson”.

Il a déclaré: “Sturgeon essaie tout le temps, n’est-ce pas d’avoir une longueur d’avance sur ce que fait Boris Johnson.

“Et en essayant à tout moment de centraliser autant de pouvoir au gouvernement que possible.

“C’est ce que l’extrême gauche de la politique fait depuis plus d’un siècle, et c’est ce qu’elle est.

« Il ne fait aucun doute que le SNP est un parti politique d’extrême gauche.

“Si l’Ecosse se séparait du Royaume-Uni, elle aurait un désastre financier”, a-t-il ajouté.

Auparavant, l’ancien chef du Brexit Party avait qualifié Mme Sturgeon de personne “difficile”.

Il a déclaré: “J’ai rencontré toutes sortes de dirigeants politiques … personnellement, je l’ai trouvée … l’une des personnes les plus difficiles … avec lesquelles j’ai été confronté.

“Elle pense probablement exactement la même chose à mon sujet.”

“Elle parle de manière extrêmement éloquente, elle est très douée pour renverser la vapeur sur tout ce qui se passe.

“Vous n’avez qu’à démonter le discours que vient de prononcer aujourd’hui.

“C’est plein de choses qui amèneraient la population à penser ooh mon Dieu, oh mon Dieu, vous savez que le Brexit a causé des pénuries alimentaires, mais quiconque a du sens ou des recherches sait qu’en fait, ces pénuries alimentaires sont dues aux difficultés de déplacer les marchandises. .

« En raison des restrictions de Covid et des chauffeurs routiers qui ont de réels problèmes à franchir les frontières et qu’il y a une difficulté à transporter des marchandises, les chauffeurs routiers ne sont pas prêts à aller et se retrouvent mis en quarantaine quelque part pendant des semaines. »