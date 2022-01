Nigel Pearson révèle un message fort qui a inspiré le retour de Bristol City

Un Nigel Pearson soulagé a félicité ses joueurs de Bristol City alors qu’ils se battaient par derrière pour remporter une victoire 3-2 sur Millwall.

Bristol City est entré dans la pause 2-1 derrière à la suite de buts de Tom Bradshaw et Benik Afobe. Cependant, un triplé d’Andreas Weimann a offert aux Robins trois points vitaux, les plaçant à la 14e place du classement. Et Pearson a admis à la mi-temps qu’il avait dit aux joueurs que les 45 prochaines minutes pourraient aider à transformer leur saison.

Il a déclaré : « Nous avons fait beaucoup d’erreurs aujourd’hui, mais nous aurions aussi pu marquer plus de buts.

« À la mi-temps, nous avions laissé une position gagnante se transformer en position perdante. J’ai souligné l’importance de la seconde mi-temps pour relancer notre saison.

« L’année dernière a été décevante pour nous et il était vital de commencer 2022 sur une note positive.

« La réponse a été excellente et j’espère que nos fans sont rentrés chez eux en sachant que leur équipe a tout donné. »

Bristol City avait un certain nombre de joueurs disparus à cause de Covid-19 et de blessures.

Le manque d’effectifs signifiait que Pearson était obligé de jouer une équipe jeune, sept diplômés de l’académie ayant été nommés dans la formation de départ.

Et bien que le patron ait été impressionné par ses jeunes, il a admis que jouer avec des joueurs manquants causerait toujours des problèmes.

« C’est formidable pour le club qu’autant de jeunes soient impliqués. Mais quand c’est le cas, vous allez avoir des revers.

« Ils sont tous assez talentueux pour jouer. Mais il serait irréaliste de ne pas s’attendre à des erreurs ici et là.

Héros du triplé satisfait de la performance

Weimann était le héros car ses trois buts ont inspiré un retour important pour son équipe.

Inscrivant son premier but après sept minutes, Weimann a ensuite inscrit un doublé en deuxième mi-temps pour renverser le score et offrir une victoire à City.

Et l’attaquant expérimenté a admis que cela faisait du bien de pouvoir jouer un rôle aussi influent dans la victoire.

S’adressant à RobinsTV, il a déclaré: « C’était un sentiment formidable. J’étais un peu nerveux pour le troisième car il a fallu des années pour descendre. Mais j’étais heureux de le voir toucher le filet, célébrer puis voir le match sortir.

« Je suis content d’avoir marqué trois buts, mais je pense qu’après le match de jeudi, la chose la plus importante était d’obtenir une réaction. Surtout à la mi-temps, montrer du caractère pour revenir et gagner le match était génial. »

