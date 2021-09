Nigel Thornberry de Nick All-Star Brawl est fondamentalement Jigglypuff

Image: Nickelodeon / GameMill Entertainment / Ludosity

Nigel Thornberry, patriarche des éponymes sauvages Thornberrys, est l’un des personnages les plus étranges de Nickelodeon All-Star Brawl. Plus tôt dans la journée, les développeurs derrière ce combattant de plate-forme de dessin animé ont publié une ventilation de l’ensemble de mouvements du documentariste de la nature, qui comprend un très grand hommage au roi incontesté du genre, Super Smash Bros.

Nickelodeon All-Star Brawl porte ses influences sur sa manche. Non seulement il exploite la puissance du fanservice en utilisant des mèmes populaires engendrés par les diverses propriétés animées de Nickelodeon, mais il le fait aux côtés d’un système de combat qui est très clairement construit sur les fondations du genre Super Smash Bros. créé en 1999. Et pendant que c’est Difficile d’éviter les comparaisons lorsque chaque mécanique majeure peut être attribuée à une seule franchise, certaines parties du jeu ont des analogues évidents 1:1.

Exemple concret: Nigel Thornberry utilise un mouvement qui est essentiellement la tristement célèbre attaque de repos de Jigglypuff. Si l’horodatage ci-dessous ne fonctionne pas, la technique en question est démontrée vers 3h30.

“[Nigel] frappe ses adversaires avec une force insensée, les achevant souvent sur place », explique le responsable de la communauté Thaddeus Crews, expliquant l’attaque. « Attention, ce mouvement a une petite hitbox et une longue [recovery], ce qui le rend assez vulnérable s’il rate son coup.

Malheureusement, je ne vois pas le film de Nigel être aussi caractéristique que son homologue de Super Smash Bros..

Une grande partie de la force de Jigglypuff dans un jeu comme Super Smash Bros. Melee provient de la capacité du Pokémon à déjouer ses adversaires en flottant autour de la scène et en menant des attaques éclair. Ses options de mouvement uniques sont le complément parfait à Rest, qui doit être positionné juste pour maximiser son efficacité. Regardez n’importe quel match de mêlée avec le dieu Smash Juan « Hungrybox » Debiedma et vous verrez ce que je veux dire.

Nigel, en revanche, est lent et lourd. Non seulement cela est évident d’après le gameplay de Nickelodeon All-Star Brawl que nous avons vu jusqu’à présent, mais Crews s’assure également de le souligner au début de la démonstration d’aujourd’hui. À moins qu’il n’y ait d’autres différences entre les deux mouvements que les développeurs n’ont pas encore partagés, je ne pense pas que Nigel ait les options de mouvement nécessaires pour tirer le meilleur parti de son attaque de type Rest. Je suppose que nous devrons simplement attendre et voir comment les choses évolueront en compétition.

Nickelodeon All-Star Brawl arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC cet automne. Pour un gameplay plus approfondi, assurez-vous de consulter les pannes précédentes de Danny Phantom, Helga Pataki et Michelangelo sur la chaîne YouTube officielle du jeu.