Nigel Winterburn remet en question le prix « obscène » de Declan Rice

David Moyes a déclaré que Declan Rice valait maintenant plus de 100 millions de livres sterling, mais Nigel Winterburn n’est pas encore convaincu que quiconque serait prêt à dépenser ce genre d’argent.

Le profil de Rice a continué d’augmenter après un Euros réussi avec l’Angleterre et maintenant un excellent début de saison en Premier League, mais Winterburn pense que l’évaluation du milieu de terrain par West Ham est loin de la réalité.

« Il est difficile de dire quel devrait être le prix de Declan Rice, étant donné le climat économique dans lequel nous nous trouvons », a déclaré Winterburn à Paddy Power. « Declan Rice n’est pas au même prix que Harry Kane, qui, selon les rumeurs, coûterait 150 millions de livres sterling.

«C’est un joueur formidable, mais il ne vaut que ce que quelqu’un est prêt à payer. Comment pouvez-vous chiffrer cela? Parce que si West Ham veut 120 millions de livres sterling mais qu’un club n’est pas disposé à payer cela, alors il restera à West Ham au moins jusqu’à ce qu’il laisse son contrat expirer.

« Je trouve très difficile de comprendre que 100 millions de livres sterling pour n’importe quel joueur sont un morceau. Mais je peux comprendre pourquoi Moyes a fait ces commentaires [that £100million for Declan Rice is an ‘absolute bargain’].

« C’est tellement difficile d’évaluer les joueurs parce qu’ils ne valent que ce que quelqu’un est prêt à payer. Et si le club acheteur n’est pas disposé à le payer, le joueur finit par rester. On a vu ça avec Harry Kane cet été et ça reviendra, pas en janvier mais peut-être à la fin de la saison.

« Les honoraires de Declan Rice augmenteront, mais nous devrions peut-être demander à David Moyes quelle est la valeur s’il pense que 100 millions de livres sterling sont bon marché. Ils chercheront 120 millions de livres sterling ou 130 millions de livres sterling, ce qui n’est qu’une somme d’argent obscène. »