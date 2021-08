Nigeria : de battre les États-Unis à un donut à Tokyo

Les sensations du Nigeria étaient celles d’une grande équipe. Gonflé. Pour faire l’histoire. On a parlé du masculin, mais c’est aussi arrivé au féminin. Ils voulaient Nneka Ogwumike, non inclus dans la superlist des États-Unis et ayant la double nationalité, sur la liste. Mais les choses ont également mal tourné là-bas, la FIBA ​​n’ayant pas donné le feu vert. Avec les garçons le désordre a été plus grand en raison des attentes, comme dans beaucoup de ces cas de chutes précipitées. Définissons-le ainsi, car certains n’aiment pas le mot échec quand il s’agit de sport. Le rôle du Nigeria dans ces Jeux Olympiques, déjà dans le passé, a été exactement celui.

0-3 et retour à la maison. Ils n’ont remporté aucun des trois matchs de leur groupe, le groupe B, le plus simple des trois si on le regarde de leur point de vue. L’Australie est allée en quarts de finale sans défaite et l’Italie (2e) et l’Allemagne (3e) ont été plus tard. L’équipe a été formée par Mike marron, entraîneur réputé des Cavaliers ou des Lakers par le passé et assistant de Kerr chez les Warriors, et avait la présence des Espagnols Jordi Fernandez (Pépites), de sa confiance après avoir coïncidé à Cleveland, dans le staff technique. Ni avec ce niveau ni avec huit joueurs de la NBA dans leurs rangs, ils n’ont pu éviter la catastrophe.

Chimezie Metu, l’un des grands moments de la clôture (22 + 10), détruit en conférence de presse après l’élimination, visiblement blessé, les autorités de son pays, dont le comité olympique : « Je voudrais profiter de ce moment pour mettre l’accent et parler de ce qui s’est passé en dehors du terrain et des athlètes nigérians ont dû supporter ces Jeux. Il est extrêmement difficile d’aller là-bas et d’essayer de se concentrer sur le basket-ball lorsque vous avez beaucoup à faire en dehors du terrain. nous représentons ici le Nigeria, nous avons tout risqué, nous avons tout mis, mais notre gouvernement et le Comité olympique ont rendu très difficile le fait d’aller là-bas et de se concentrer sur votre sport. Je ne parle pas seulement du basket-ball. Par exemple, l’athlétisme . Ce qu’ils ont fait, c’est de l’inattention. Pour une soixantaine d’athlètes qui voyagent d’un bout à l’autre du monde et qui sont ainsi méprisés et humiliés par leur pays, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas vivre.” Des situations qui, bien sûr, affectent toute personne perméable, bien qu’en basket-ball, il y ait eu des erreurs au-delà de cela et que les défaites ne soient que partiellement justifiables.

Le style américain imposé par les entraîneurs a fait des Nigérians une équipe anarchique sans directives sur le terrain, avec un Okogie bien en deçà des performances attendues. Okafor n’a été vu que le dernier jour, Udoh était le seul à ne pas avoir joué ce dernier match après avoir signé pour Virtus et quelques autres américanisés comme Okpala, Oni ou Achiuwa.

Cette équipe a été la première à battre les États-Unis en vue des Jeux. Grand match à Las Vegas suivi d’une ribambelle de revendications sur les réseaux sociaux sur la puissance de ces joueurs qui, quelques semaines plus tard, s’autodétruisent sans solution de continuité. De ce jour, il ne reste que les coupures de presse, pas l’esprit.

Au cours de toutes les années de basket-ball olympique, aucun Africain n’a atteint les quarts de finale de l’équipe masculine. Il a été retenté avec certains qui sont venus casser le velours côtelé, mais il restera dans une attente jusqu’à, au moins, dans trois ans. Il y avait de l’espoir d’atteindre au moins cette étape, mais non. Et de voir l’avenir de Mike Brown, pointé du doigt cet automne.