Night Nurse : l’album séduisant de Gregory Isaacs guérit tout

Si Grégory Isaacs n’a jamais rien fait d’autre, on se souviendra de lui pour “Night Nurse”, son émission nocturne moulante, séduisante, sexy et salace d’une chanson, sortie en 1982 et chatouillant des fantaisies depuis.

Isaacs a une urgence cardiaque et seul un professionnel de la santé peut la réparer. « Je suis blessé, mon amour », ronronne-t-il, en levant le nez à l’offre d’un médecin et d’un médicament, et en regardant quelque chose d’autre se dérouler sur les soins amidonnés d’un ange portant une montre à gousset. Les impulsions ont également augmenté dans le monde entier après avoir chanté la chanson, bien qu’il n’y ait rien de obscène dans les paroles; le pouvoir passionné de “Night Nurse” réside entièrement dans la prestation oh-so-certaine de Gregory et ce ton murmurant qui a fait de lui l’une des voix les plus saisissantes du reggae. L’album Night Nurse, autoproduit, présente un opérateur extrêmement confiant, chantant sur un fond de rub-a-dub juste assez fourni par les Roots Radics. C’est une stratégie astucieuse de production de chiens de Pavlov calculée pour faire saliver les fans.

Isaacs ne fait pas d’histoires sur Night Nurse. Rien ne s’élève au-dessus d’un frémissement torride; même “Hot Stepper” ne bout pas – il peut danser sur un air lent tout aussi fort, semble-t-il. C’est presque un mot d’esprit qu’Isaacs chante « Cool Down The Pace », parce que le tempo pourrait difficilement être plus tempéré tout au long ; il exhorte simplement un partenaire à se détendre, bien qu’il ne soit pas clair si cela fait référence à ses pas ou à son style love-a-dub. Vous pouvez le prendre de toute façon, ce qui est une marque de fabrique de Gregory : toute impolitesse est purement dans votre esprit, honnête.

“Material Man” est encore plus lent, une rare aventure culturelle pour Night Nurse, le chanteur essayant de calculer la raison de l’exploitation que lui et les Rastas en général ont subie; L’intuition de Gregory ici est que les riches dont les ancêtres ont pratiqué l’esclavage bénéficient toujours du crime, même s’ils ne l’ont pas commis. “Stranger In Town” utilise la nouveauté d’un nouveau visage pour un effet sexuel dévastateur; “Give Me A Chance” est une version élégante d’une chanson qu’il a également enregistrée sous le nom de “Make My Confession”. “Not The Way” offre un paternalisme qui était lyriquement douteux même en 1982, bien qu’il rejette les abus; « Sad To Know (You’re Leaving) » est une manière incontournable de clore l’album.

Gregory et ce qui était alors la section rythmique dominante du reggae formaient une combinaison parfaite ; tous deux savent se donner le rythme et se faire parfaitement clair. Alors qu’un grand nombre de mélodies de loverman peuvent sembler un peu unidimensionnelles, Gregory ne se trompe pas, les livrant subtilement avec la compétence d’un artisan, comme on peut s’y attendre d’un homme étiqueté The Cool Ruler. Il avait déjà la réputation d’être un grand séducteur, bien qu’il soit tout aussi adepte d’un message roots ; Night Nurse a étendu cette réputation au-delà des frontières habituelles de la musique. Les gens qui ont acheté du rock amant au milieu des années 70 au Royaume-Uni étaient maintenant adultes, et Night Nurse a répondu à leurs besoins d’écoute – et peut-être romantiques. Malade d’amour? La prescription est claire : faites venir l’infirmière de nuit.

