Night of Fire, un film qui sera en compétition à Cannes, première bande-annonce – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Night of Fire, un film de la cinéaste Tatiana Huezo a présenté sa première bande-annonce.

L’avancée suit les traces de trois filles qui subissent les conséquences de vivre dans un endroit où il n’y a plus de loi. Ana et ses amis sont obligés de cacher leur féminité pour ne pas être la cible des criminels qui contrôlent la ville où elle vit.

Night of Fire est basé sur le roman Prières pour les volés de Jennifer Clement, qui montre une ville envahie par le trafic de drogue et où il n’y a plus d’hommes. Seulement les femmes.

Le film, la première fiction de la réalisatrice mexicaine Tatiana Huezo, sera en compétition dans Una Cierta Mirada au Festival de Cannes, une section officielle qui se concentre cette année sur le cinéma jeune et d’auteur.

Dix-huit films, dont six premiers opéras, seront projetés à Una Cierta Mirada, qui en 2020, comme le concours, n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie et qui revient cette année sur la Croisette du 6 au 17 juillet.

Huezo, qui a 49 ans et a la double nationalité mexicaine et salvadorienne, a acquis une renommée internationale avec son premier documentaire, The smallest place, en 2011. Son deuxième projet, Tempestad (2016), axé sur la violence mexicaine, a remporté le prix Fénix .pour le meilleur documentaire aux Goya Awards.

Source : Cependant