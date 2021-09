“Night Of Hunters”: l’album crossover classique de Tori Amos

De par leur conception, les albums conceptuels sont destinés à transmettre des idées plus complexes et à évoquer des images mentales. Dès le début de Tori Amos‘ balayage et album studio ambitieux, Night Of Hunters, c’est comme si un rideau s’était levé sur une scène invisible, donnant le ton au beau mélodrame qui va suivre. Si quelqu’un peut réaliser un album crossover classique, c’est l’auteur-compositeur-interprète Tori Amos qui change de forme.

L’ancienne prodige du piano avait joué avec des éléments classiques et des albums conceptuels aussi loin que Boys for Pele en 1996 et aussi récemment que sa sortie saisonnière sur Grâces hivernales, mais jamais elle n’avait eu une telle opportunité de montrer ses prouesses classiques que sur Night Of Hunters.

Après avoir été approché par le label de musique classique Deutsche Grammophon, Amos a été chargé de créer un cycle de chansons du XXIe siècle prenant en compte les œuvres classiques des 400 dernières années. Avec un objectif aussi ambitieux, Amos a fourni un guide piste par piste ainsi qu’une explication derrière le concept :

« J’ai utilisé la structure d’un cycle de chansons pour raconter une histoire moderne et continue. Le protagoniste est une femme qui se retrouve dans les braises mourantes d’une relation. Au cours d’une nuit, elle subit une sorte d’initiation qui l’amène à se réinventer, permettant à l’auditeur de la suivre dans un voyage à la découverte de sujets musicaux et émotionnels complexes. L’un des principaux thèmes explorés sur cet album est le chasseur et le chassé et comment les deux existent en nous.

Mythologie, dynamique de genre et relations

La mythologie, la dynamique des genres et les relations sont des thèmes familiers pour Amos, mais c’est la façon dont elle adapte les maîtres et utilise la musique de chambre comme médium pour créer quelque chose qui soit pertinent à l’époque. Au cours de sa carrière de deux décennies et demie, elle a expérimenté des combinaisons de rock, de folk, de cabaret et de pop et maintenant de classique, son piano Bösendorfer et sa voix cristalline restant constants.

Ceux qui connaissent bien les enregistrements classiques apprécieront l’orchestration méticuleuse des anches, des vents et des cordes fournie par le clarinettiste Andreas Ottensamer et le quatuor à cordes Apollon Musagete et arrangée par le collaborateur de longue date John Philip Shenale qui accompagne le chant des sirènes d’Amos. Pour ceux qui connaissent mieux son œuvre pop, Hunters propose une introduction éclair aux œuvres de Satie, Chopin, Granados, Schubert et Bach qui se joue davantage comme une musique de rêve fébrile.

En tant que protagoniste de l’album, Amos rencontre une série de personnages mythiques dont certains sont chantés par sa nièce Kelsey Dobyns et sa fille Natasha alors âgée de 10 ans, dans le rôle d’Anabelle la renarde, le tout dans un cadre de musique de chambre. Alors que la voix de Natasha conserve toujours une qualité enfantine, l’interaction entre la mère et la fille sur « Battle Of Trees » (basé sur « Gnossienne No. 1 » de Satie) et « Job’s Coffin » (inspiré de « Nautical Twilight ») de Mendelssohn, fonctionne dans cette ambiance musicale.

Alors qu’Amos a toujours chevauché la frontière entre l’écriture de chansons confessionnelle et narrative, cet album la brouille encore plus.

Compte tenu de sa présence dominante sur le disque, le mérite doit être attribué aux arrangements de Shenale, qui n’éclipse jamais le piano d’Amos, mais simplement souligne pour créer une toile de fond de drame saisissant et d’orchestration émouvante, avec uniquement des instruments acoustiques à sa disposition.

Les albums conceptuels classiques néo-païens ne se prêtent pas facilement aux singles, après tout, un cycle de chansons est destiné à être écouté en une seule séance, mais c’est la dernière chanson de l’album, “Carry”, qui est sortie en single numérique. avec une vidéo musicale d’accompagnement. Une variation sur l’un des préludes du compositeur français Claude Debussy : “La fille aux cheveux de lin”, c’est l’une des chansons les plus accessibles de l’album, réinventant une composition de 1909 dans un examen moderne de la relations qui disparaissent de votre vie sans être oubliées.

Quels que soient vos goûts musicaux, Night Of Hunters montre Amos à son apogée vocale et musicale, un grand récital que tout le monde attendait depuis toutes ces années. Toujours peint comme cette chanteuse d’un autre monde, Amos embrasse de front le fantasque avec ténacité émotionnelle et brio technique. Comme elle l’a dit à Out Magazine : « À certains égards, j’ai toujours travaillé avec le mythe. Ça m’excite. C’est puissant, c’est en chacun de nous.

