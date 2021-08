Night Of The Animated Dead: Date de sortie, distribution et 6 autres choses que nous savons sur le remake de George A. Romero

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

En octobre 1968, George A. Romero a sorti un film d’horreur en noir et blanc à petit budget qui a changé à jamais notre façon de voir les zombies (et nos voisins dans une certaine mesure). La nuit révolutionnaire des morts-vivants, qui a engendré toute une franchise, a été refaite d’innombrables fois avec plus ou moins de succès et a même été adaptée en romans, romans graphiques, et comme c’est le cas avec la prochaine Nuit of the Animated Dead, longs métrages d’animation.

À l’automne 2021, plus de 50 ans après que George A. Romero ait terrifié le public avec son mélange unique d’horreur et de commentaires sociaux, Night of the Animated Dead espère capturer ce même sentiment et le présenter à un nouveau public, celui qui veut plus d’éclaboussures de sang en couleur et moins de zombies en noir et blanc avec du sirop de chocolat à la place du sang…