Pour commémorer le 10e anniversaire de “Quelque part en Californie”, la sortie acclamée de 2011 par des rockers classiques emblématiques GARDE DE NUIT, Records d’après-saison (en collaboration avec M-Théorie Audio et Record Store Day) sortiront l’album en vinyle pour la première fois le Black Friday (26 novembre). Ce LP en édition limitée – qui sera proposé sur de la cire de couleur bleu Pacifique – comprendra une veste gatefold, une pochette intérieure imprimée et une interview exclusive et approfondie des notes de pochette avec les membres fondateurs Lames de cric (basse/voix), Kelly Keagy (batterie/voix) et Brad Gillis (guitares).

Un retour en forme à la hauteur des classiques du platine “La folie de minuit” et “7 voeux”, “Quelque part en Californie” – GARDE DE NUITle dixième album studio de – est un classique AOR moderne d’un groupe légendaire qui a à la fois incarné et transcendé le son rock d’arène. Il a obtenu une note rare de 100% de MelodicRock.com (“tout simplement essentiel… l’un des meilleurs disques du groupe”) et a conduit à la première apparition du groupe dans le Billboard Top 200 en 23 ans. Le disque était le premier du groupe avec le guitariste Joël Hoekstra (SERPENT BLANC, ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN) et a inauguré une décennie d’activité qui a vu le groupe – mieux connu pour les hymnes intemporels “Sœur Chrétienne”, “(Vous pouvez toujours) Rock In America” et “Ne me dis pas que tu m’aimes” – atteindre sa plus grande visibilité depuis des années grâce à des tournées avec des goûts PÉRIPLE, DEF LEPPARD, ÉTRANGER et Sammy Hagar.

“Je pense que cet album montre à quel point GARDE DE NUIT a grandi au fil des ans, ” Keagy a déclaré lors de l’interview des notes de pochette. “C’est devenu un nouveau départ pour nous, un nouveau départ pour GARDE DE NUIT – non seulement sur le plan énergétique, mais cela montrait à quel point nous étions de bons auteurs-compositeurs et que nous pouvions continuer et faire de la bonne musique. »

“C’était un effort conscient pour faire un son classique GARDE DE NUIT enregistrer,” Lames ajoutée. “Nous n’avons pas revu les chansons autant de fois là où nous en avions marre, et tout d’un coup, elles ont été stérilisées. Nous avons maintenu l’excitation, et je pense que cela s’est traduit dans les enregistrements réels.”

Ayant vendu plus de 17 millions d’albums dans le monde, joué sur plus de 4 000 scènes et captivé une audience radio de plus d’un milliard, GARDE DE NUIT est incontestablement un acte emblématique de la scène rock des années 1980. Le groupe a acquis une large reconnaissance et a laissé une marque indélébile sur l’industrie de la musique avec une longue liste d’albums d’or, de platine et multi-platine. Leur popularité est alimentée par un nombre impressionnant de singles à succès immédiatement reconnaissables et de morceaux d’albums emblématiques qui ont été mis en évidence dans de nombreux domaines différents des médias mondiaux et de la culture pop, y compris la télévision (“Joie”, “L’anatomie de Grey”), jeux vidéo (“Grand Theft Auto”), Broadway (“Rocher des âges”), publicités (Dr Pepper, JBL) et longs métrages (“Soirées Boogie”, “Le secret de ma réussite”).

Peut-être le plus impressionnant, GARDE DE NUIT continue de publier du nouveau matériel de haute qualité, comme le récent “ATBPO (et le groupe a joué)” et offrir des performances live énergiques qui continuent de plaire aux fans et aux foules du monde entier. Les prochains spectacles du groupe comprennent des performances au Croisière Monsters Of Rockest inaugural Monstres sur la montagne fête, le Baiser Kruise et Festival de rock suédois.

“Quelque part en Californie” liste des pistes :

01. Grandir en Californie



02. Poser sur moi



03. Au revoir bébé (pas ce soir)



04. Suis ton coeur



05. Le temps de nos vies



06. Pas de temps a perdre



07. Vivre pour aujourd’hui



08. Ce n’est pas fini



09. Fin de la journée



dix. Rock’n’Roll Tonite



11. Dites-le avec amour

