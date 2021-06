Night Ranger sort le clip de “Bring It All Home To Me”

Hard rockers légendaires GARDE DE NUIT sortira son 12e album studio, “ATBPO”, le 6 août via Frontières Musique Srl. “ATBPO” signifie “And The Band Played On”, une ode à la musique à l’époque du COVID-19. Il sera disponible sur CD et vinyle (plusieurs versions vinyle couleur en édition limitée), ainsi que numériquement sur toutes les plateformes de streaming.

Aujourd’hui, les fans peuvent avoir un autre aperçu de l’album avec la sortie de « Ramenez tout chez moi », le deuxième single et clip du LP.

GARDE DE NUIT a commencé à écrire l’album au début de 2020, au début de la pandémie mondiale. Après avoir réduit la sélection de chansons et les avoir resserrées à leur son rock and roll bien connu, le groupe est entré en studio, bien que séparément, en raison de l’époque dans laquelle nous vivons. “ATBPO”, nous entendons GARDE DE NUIT poursuivant leur séquence chaude qui a débuté avec 2011 “Quelque part en Californie”. Dix ans plus tard, et deux albums très remarqués plus tard, “Grande route” et “Ne lâchez rien”, le dernier travail en studio du groupe les montre toujours brûlants de cette énergie hard rock à haute indice d’octane pour laquelle ils sont connus. GARDE DE NUIT a toujours eu un don pour les mélodies tueuses, l’instrumentation complexe et les paroles captivantes; “ATBPO” offre tout cela et plus encore.

“Le processus était étrange mais le résultat est bouleversant”, a déclaré Lames de cric.

Ajoutée Kelly Keagy: “Ce record était incroyablement difficile à faire car nous ne pouvions pas être dans une pièce avec tous les problèmes de COVID-19 qui se produisaient. Mais parfois, vous faites de votre mieux quand une date limite approche.”

États Brad Gillis: “Ça a été une tâche folle mais amusante d’essayer d’écrire et de terminer ce nouvel album dans une situation COVID. Quelques rassemblements vidéo zoom nous ont permis de commencer. Avec tout le monde dans le groupe ayant leurs propres studios à domicile, nous avons tous pu élaborer et ajouter nos propres textures à chaque chanson. En tant que collectionneur de guitares vintage, j’ai pu ajouter de superbes sons classiques aux rythmes et aux solos à l’aide de ma 57 Strat et de ma 52 Goldtop ! J’espère que tout le monde appréciera le disque !”

Ayant vendu plus de 17 millions d’albums dans le monde, joué sur plus de 4 000 scènes et bénéficié d’une audience radio de plus d’un milliard, GARDE DE NUIT a à la fois incarné et transcendé le son et le style rock d’arène bien au-delà de cette époque. Avec plusieurs chansons ayant un impact significatif sur la culture populaire, GARDE DE NUIT continue de développer sa base de fans. Le groupe est la preuve que des chansons puissantes aux côtés de musiciens incroyablement talentueux sont la formule parfaite pour un succès continu.

GARDE DE NUIT est Lames de cric (basse, chant), Kelly Keagy (batterie, chant), Brad Gillis (guitares solo et rythmique), Eric Lévy (claviers), et Keri Kelli (guitares solo et rythmique).

Une piste bonus, “Sauveur”, apparaît sur les versions CD et LP de “ATBPO” seul.

“ATBPO” liste des pistes.

01. Arrivant pour toi



02. Ramenez-moi tout à la maison



03. Éclater



04. Difficile de faire simple



05. Ne peut pas se permettre un héros



06. Froid comme décembre



07. Danser



08. La route la plus difficile



09. Singe



dix. Un homme chanceux



11. Demain



12. Sauveur (titre bonus ; versions CD et LP uniquement)



