Nightingale annoncé aux Game Awards, un jeu de survie en monde partagé créé par d’anciens employés de Bioware

Ce soir aux Game Awards, Improbable et Inflexion Games (le studio anciennement connu sous le nom d’Improbable Canada) ont révélé Nightingale. Le jeu à l’ancienne est « un jeu d’artisanat de survie dans un monde partagé situé dans un riche décor fantastique de lampe à gaz victorienne », une combinaison de mots qui est certainement une première pour nous.

« Jetés dans un labyrinthe de mondes fantastiques et périlleux à la suite d’un cataclysme magique, les joueurs doivent s’aventurer à travers des portails mystiques pour explorer des royaumes de plus en plus dangereux, à la recherche du dernier havre de l’humanité, Nightingale », lit-on dans un communiqué.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Le jeu a été développé par Inflexion Games, un studio fondé en 2018 par un groupe d’anciens développeurs BioWare (qui ont travaillé sur tous vos favoris entre eux ; de Mass Effect et Dragon Age à Star Wars : Knights of the Ancienne République). Le studio dispose d’une liste de plus de 100 développeurs, et ils travaillent tous apparemment à la création d’un monde de « réalisme environnemental » empilé avec « la vie ambiante, des créatures eldritch » et « P » puissant combat à la première personne permet aux joueurs de manier un assortiment des armes à feu, des lames et de la sorcellerie ».

En termes de ce que cela signifie concrètement pour le gameplay, vous pouvez vous attendre à un « système de construction robuste » qui vous permet de construire des domaines, des fermes et des communautés pour vivre de la terre. Vous devrez également utiliser un système d’artisanat approfondi qui « vous permet de créer les outils, l’équipement et les armes dont vous avez besoin pour survivre ». Cela ressemble un peu à Stardew Valley croisé avec State of Decay, non?

Le jeu a été annoncé pour un accès anticipé sur PC en 2022, et au moment de la rédaction, aucune autre plate-forme n’a été annoncée. Vous pouvez consulter le site dédié au jeu ici.