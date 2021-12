Nightmare Alley de Guillermo del Toro dans le top 10 des films AFI en 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

L’American Film Institute (AFI) s’est aligné avec de nombreux films à la recherche d’une nomination aux Oscars en nommant L’allée des cauchemars de Guillermo del Toro, cochez, cochez… BOUM ! de Lin-Manuel Miranda et CODA (CODA : Signes du cœur de Sian Heder et avec Eugenio Derbez, parmi les 10 meilleurs films de l’année.

Dune de Denis Villeneuve, West Side Story de Steven Spielberg, The Power of the Dog de Jane Campion et Don’t Look Up d’Adam McKay font également partie du prêt.

La liste annuelle de l’AFI, compilée par le biais d’un processus de jury, peut donner un aperçu des favoris de l’Academy of Motion Picture et constituer un coup de pouce important pour les films récemment sortis ou à venir.

King Richard de Reinaldo Marcus Greene, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et The Tragedy of Macbeth de Joel Coen complètent la sélection.

AFI décernera des prix spéciaux au documentaire musical Summer of Soul de Questlove (… Ou, quand la révolution ne pourrait pas être télévisée) et au drame familial semi-autobiographique de Kenneth Branagh Belfast et à la série sensation Netflix Squid Game.

Les films et productions reconnus seront célébrés lors d’un gala le 7 janvier au Four Seasons Hotel de Beverly Hills, en Californie.

Source : Cependant