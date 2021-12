‘Nightmare Alley’, le nouveau film de Guillermo del Toro, présenté en avant-première après sa fermeture par COVID-19 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Il a fallu près de deux ans pour le terminer, mais le nouveau projet de Guillermo del Toro, « Nightmare Alley », a finalement été présenté au public pour la première fois lors de sa première mondiale à New York, à laquelle ont assisté non seulement le cinéaste mexicain, mais aussi certains des acteurs principaux, dont Bradley Cooper.

L’événement, qui s’est tenu dans l’auditorium Alice Tully de l’emblématique Lincoln Center, était la première occasion de voir le film tant attendu avant sa sortie en salles le 17 décembre, mais seuls quelques chanceux ont pu y assister, dont le célèbre mannequin et Cooper’s ex-partenaire, Irina Shayk.

Del Toro, vêtu d’un smoking classique, a à peine eu l’occasion de parler à la presse, souffrant de douleurs au genou, et a brièvement marché sur le tapis noir et non rouge.

Black, peut-être, comme un clin d’œil au genre du long métrage, un thriller psychologique inspiré du « film noir » si populaire à Hollywood entre les années 1920 et 1950, et auquel le réalisateur a voulu rendre hommage avec une esthétique classique extrêmement soignée.

« Nous avons besoin de plus de films de ce genre », a déclaré l’acteur David Strathairn, connu pour son travail dans ‘Nomadland’ (2020) ou ‘Lincoln’ de Steven Spielberg (2012).

« Plus de films qui offrent une expérience visuelle extraordinaire, qui vous transportent d’un autre côté, mais qui en même temps s’accrochent à l’humanité des gens », a déclaré Starthairn, qui a admis que travailler avec Del Toro sur le film était « un plaisir, de c’est un euphémisme. »

Le long métrage, comme beaucoup d’autres, a été touché par la pandémie de coronavirus, et son tournage a dû être suspendu pendant six mois, ce que Del Toro a confié à des médias spécialisés, lui a permis d’approfondir le concept du film.

‘Nightmare Alley’, une adaptation d’un roman du même nom écrit en 1946 par William Lindsay Greshan, est quelque peu différent des cassettes auxquelles le cinéaste mexicain est habitué, sans les bêtes fantastiques ou les éléments magiques qui jouent dans certains de ses des films, des créations les plus célèbres, comme ‘La forme de l’eau’ (2017) ou ‘Le labyrinthe de Pan’ (2006).

Mais il plonge dans le monde de la voyance dans son intrigue, dans laquelle le personnage central, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), un showman ambitieux qui se lie d’amitié avec une voyante -Cate Blanchett-, découvre son talent pour tromper, ce qui conduit lui de se rendre à New York dans le but de vider les poches des plus riches de la ville.

En plus de Cooper et Blanchett, Del Toro a présenté un casting d’acteurs illustres dans le film, dont Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Tim Blake Nelson et Holt McCallany.

Bien qu’il s’agisse de la première mondiale, ni les vétérans Blanchett et Collette ni la jeune Mara, dont le nom sonne déjà comme l’un des principaux candidats pour remporter l’Oscar de la meilleure actrice en mars 2022, et Dafoe non plus.