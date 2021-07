Nightwish joue une émission « secrète » en Finlande (vidéo)

SOUHAITE NUIT a joué un concert “secret” spécial plus tôt ce soir (mercredi 28 juillet) à Oulu, en Finlande. Les métallurgistes symphoniques finlandais/britanniques/néerlandais se sont produits au Club Teatria déguisés en SOUHAITE NUIT groupe de reprises appelé NEVSKI & LES PERSPECTIVES, bien que les spéculations sur l’identité réelle du groupe aient été suffisamment fortes pour que l’événement se vende à guichets fermés.

SOUHAITE NUIT a joué le spectacle d’Oulu en préparation de ses apparitions au festival en Finlande cette semaine : le 30 juillet à Qstock et le 31 juillet à Kuopiorock.

Le concert d’Oulu a marqué SOUHAITE NUITle premier spectacle auquel les fans ont assisté en plus de deux ans et demi. C’était aussi SOUHAITE NUITpremier vrai concert avec le bassiste de session Jukka Koskinen‘s (SOLEIL D’HIVER), qui a rejoint le groupe en remplacement de longue date SOUHAITE NUIT bassiste/chanteur Marko “Marco” Hietala. Hietala a annoncé son départ du groupe en janvier, expliquant dans un communiqué qu’il n’avait “pas pu se sentir validé par cette vie depuis plusieurs années maintenant”.

Koskinen a fait ses débuts en direct avec SOUHAITE NUIT aux deux expériences interactives du groupe fin mai. Les émissions auraient attiré 150 000 téléspectateurs, établissant le record du plus grand concert virtuel payant de l’histoire de la Finlande. La plupart des téléspectateurs venaient d’Europe et d’Amérique du Nord, mais la représentation était un événement véritablement mondial, avec des fans de 108 pays achetant des billets pour le spectacle et le box-office brut dépassant le million d’euros.

En mai, SOUHAITE NUIT claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen dit que HietalaLa décision de quitter le groupe “a été un peu une surprise”. Il a dit à la Finlande Télévision Kaaos: “Marko nous a informés en décembre de l’année dernière [that he was leaving the band]. Et même s’il a été très ouvert sur son état et ses problèmes au cours des dernières années, cela a quand même été une surprise pour nous. C’était donc une pilule vraiment difficile à avaler. Et pendant quelques jours, j’étais en fait assez convaincu qu’il n’y avait pas de retour, que c’était ça. Je me souviens avoir parlé à Emppu [Vuorinen], le guitariste, et nous nous sommes dit : “Tu penses que c’est ça ?” ‘Ouais, je pense que c’est ça.’ Je veux dire, ça suffit. Il s’est passé tellement de choses dans le passé. Quelque chose qui a brisé le dos du chameau, comme on dit. Puis, après un certain temps – quelques jours – nous avons commencé à penser que cela faisait 25 ans que cela faisait tellement de choses, avec tellement de hauts aussi, que ce n’est pas la bonne façon d’y mettre fin. »

SOUHAITE NUITle dernier album de, “Humain. :II: Nature.”, a été publié en avril 2020. Le suivi de 2015 “Les formes infinies les plus belles”, “Humain. :II: Nature.” est un double album contenant neuf titres sur le CD principal et un long titre, divisé en huit chapitres, sur le CD 2.



