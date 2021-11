Nightwish rend hommage aux enfants décédés du chanteur de Bodom Alexi Laiho au concert d’Oslo (vidéo)

Metallers symphoniques finlandais/britanniques/néerlandais SOUHAIT NOCTURNE a rendu hommage à la fin ENFANTS DE BODOM leader Alexi Laiho lors de leur concert dimanche soir (14 novembre) à Oslo Spektrum à Oslo, Norvège. Tandis que SOUHAIT NOCTURNE a interprété la chanson « Le plus grand spectacle sur terre », une photo de Laiho était affiché sur l’écran au-dessus de la scène, un clin d’œil au musicien de métal finlandais décédé en décembre 2020 dans sa maison d’Helsinki, en Finlande. L’homme de 41 ans souffrait de problèmes de santé à long terme qui ont conduit à sa mort.

Une vidéo de SOUHAIT NOCTURNE‘s Laiho hommage peut être vu ci-dessous.

Plus tôt cette année, SOUHAIT NOCTURNE claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen a parlé au Royaume-Uni Marteau en métal magazine sur son amitié avec Laiho. Il a déclaré: « Nous étions très proches il y a environ 10 ou 15 ans. Nous avons beaucoup traîné. Je suis allé chez lui; il est venu chez moi à Kitee. Nous avons partagé un amour de la musique, et aussi Donald Canard et des jeux de société – des choses innocentes et enfantines. »

En réfléchissant à la façon dont il a réagi lorsqu’il a appris la nouvelle de Laihola mort, Tuomas a déclaré: « Nous savions qu’il avait des problèmes de santé physique, mais quand j’ai reçu l’appel téléphonique, je me souviens d’être tombé à genoux – comme, ‘pas question’. Cela m’a frappé gros.

« Il me manque vraiment. C’était une personnalité merveilleuse. Il y avait une innocence en lui, une naïveté quand il s’agissait de musique que je respectais vraiment. »

Alexis et batteur Jaska Raatikainen fondé ENFANTS DE BODOM en 1993, et le groupe était l’un des groupes de métal les plus acclamés internationalement en Finlande jusqu’à leur tout dernier concert d’adieu en décembre 2019. L’année dernière, Alexis mettre ensemble BODOM APRÈS MINUIT, qui a enregistré trois chansons et tourné un clip, tous sortis à titre posthume.

outre ENFANTS DE BODOM, Laiho avait joué dans des actes tels que CHAUFFER, SINERGIE, KYLÄHULLUT et LE GROUPE LOCAL. Récompensé d’un Marteau en métal Dieu d’or et plusieurs autres prix internationaux, le guitariste était également la vedette principale, à la tête d’un groupe d’une centaine de guitaristes au Fête d’Helsinki en 2015 dans « 100 Guitars From Hel » – une énorme pièce de concert qu’il a composée.



