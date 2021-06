Nightwish Side Project Auri sort un nouveau single, “Pearl Diving”

AURI, le projet comportant SOUHAITE NUIT homme de main/claviériste Tuomas Holopainen et sa femme, chanteuse finlandaise populaire Johanna Kurkela, sortira son deuxième album, “II – Ceux dont nous ne parlons pas”, le 3 septembre via Explosion nucléaire. L’effort sera le suivi de AURIle premier album éponyme de , sorti en mars 2018 via Explosion nucléaire.

le “II – Ceux dont nous ne parlons pas” l’illustration de couverture vient encore une fois de Janne “ToxicAngel” Pitkänen et confère dans sa simplicité et sa profondeur.

La vidéo lyrique officielle du premier single du disque, “Pêche des perles”, peut être vu ci-dessous.

AURI a commencé sa vie avec trois personnes, unies par leur besoin commun d’entendre une sorte de musique qui ne peut être décrite par des mots seuls. La première chanson née de cet état d’esprit, “Aphrodite s’élevant”, paru en 2011.

Kurkela prêté sa voix unique, tandis que Holopainen et compositeur et multi-instrumentiste anglais Troy Donockley (aussi de SOUHAITE NUIT) jetaient leurs sorts avec divers autres instruments. Désormais complété par les talents de percussion dynamique de Kai Hahto (SOUHAITE NUIT), le trio se taille des mondes fantastiques qui leur sont entièrement propres.

Donockley déclare à propos de “Pêche des perles”: “Pas besoin de bouées de sauvetage. Où est la mer et où est le bateau mais plus important encore, qu’est-ce que ‘La Perle’ ? A quelle profondeur plongeons-nous pour le trouver ? Comment a-t-il été fabriqué et quel âge a-t-il ? Les métamorphes et les mouettes qui chuchotent de l’échelle de 12 notes nous le dira. Aweigh l’ancre, Away!”

Avec une durée totale de 50 minutes, “II – Ceux dont nous ne parlons pas” se compose de 10 titres captivants :

01. Ceux dont on ne parle pas



02. La vallée



03. Le devoir de la poussière



04. Pêche des perles



05. Embrasse la montagne



06. Lumière et inondation



07. Ça m’emmène des endroits



08. La longue marche



09. Dispersé aux quatre vents



dix. Barde au coin du feu

Dans une interview de 2018 avec Dead Rhetoric, Donockley a déclaré à propos de AURI‘s : “C’était toujours là pour nous, depuis 2010. Nous avons décidé à l’époque que nous voulions tous les trois faire quelque chose ensemble. Tuomas et je suis de grands fans de Johannala voix de. J’avais participé à l’un de ses albums en tant que musicien invité, et Tuomas avait écrit une chanson pour elle sur un album solo. Nous avons donc réalisé assez tôt tous les trois que nous voulions faire quelque chose ensemble, musicalement. Il était évident que ça ne pouvait pas être comme SOUHAITE NUIT. Mais c’était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, que nous devions libérer de cette atmosphère que nous ressentions tous et à laquelle nous étions habitués. Je sais que cela semble assez vague, mais c’est vraiment ce que c’était. C’était une sorte de musique que nous voulions sortir de nous-mêmes. Nous sommes des amis proches et avons des goûts et des attitudes très similaires envers la vie, nous avons donc fait nos plans, mais SOUHAITE NUIT est un monstre. Nous avons nos engagements là-bas et nous l’avons fait ‘Imaginaerum’ et “Les formes infinies les plus belles” après notre décision de travailler ensemble sur de la musique. Il s’est avéré que la fortune nous a souri avec une année sabbatique. Nous avons décidé de plonger et de travailler dessus. »

On lui a demandé comment il comparerait l’esprit/l’essence de AURI avec celui de SOUHAITE NUIT, Donockley a déclaré : « Nous ne le voyons pas comme très différent de SOUHAITE NUIT du tout. Soniquement, c’est sûr. Nous avions du mal à trouver un label pour cela, comme cela arrive d’habitude, alors j’ai juste jeté “celestial metal”. Alors ce journaliste polonais m’a dit : ‘Je sais ce que tu veux dire par métal céleste. C’est une sorte de musique céleste. Il a l’attitude métal, mais sans toutes les guitares et basses électriques.’ Le métal est une attitude. La scène metal — les fans de metal sont ouverts d’esprit, comme je l’ai déjà dit. L’Italien [NIGHTWISH] fan club, j’ai fait une interview avec eux, et cela a été évoqué et elle m’a dit qu’elle était fan de DIMMU BORGIR aussi bien que Ed Sheeran. C’est bien là ! Donc je pense que le SOUHAITE NUIT la connexion est inévitable en raison de Tuomas et je suis dedans, donc il y a ces éléments. Mais je pense que l’esprit est le même que SOUHAITE NUIT. Il couvre beaucoup des mêmes thèmes, ce n’est tout simplement pas évident SOUHAITE NUIT. C’est du côté du son, honnêtement.”

AURI est:

Johanna Kurkela: Voix, alto



Tuomas Holopainen: Tonalités, chœurs



Troy Donockley: Guitares acoustiques et électriques, bouzouki, pipes uilleann, sifflets graves, aérophone, bodhran, claviers, voix

Holopainen et Kurkela sont mariés depuis octobre 2015.

Crédit photo: Mikko Linnavuori