Avec 150 000 participants de plus de 100 pays pour leur concert en ligne révolutionnaire “Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel”, métallurgistes symphoniques finlandais/britanniques/néerlandais SOUHAITE NUIT a battu des records et, une fois de plus, a réécrit l’histoire du métal pendant la période la plus difficile pour la musique du monde entier.

Partageant un témoignage de cette nuit mémorable, SOUHAITE NUIT enregistré sa performance de “Némo” et fait équipe avec Amazon offrir à leurs fans un morceau exclusif en guise de Amazon Original.

“Nemo (Version du monde virtuel) (Amazon Original)” est disponible en streaming exclusivement sur Amazon Music Prime, Amazon Musique illimitée et Amazon Musique HD à cet endroit.

SOUHAITE NUIT claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen précédemment déclaré à propos du livestream: “‘ The Islander’s Arms était le fruit de notre imagination. C’est l’élément clé qui nous a fait décider que nous voulions faire cela – que nous allons réellement pouvoir jouer à l’intérieur de cette taverne fantastique, et presque jouer ensemble plutôt qu’avec les caméras. C’est pourquoi nous l’avons appelé ‘Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel’ — nous avons invité les gens à venir nous regarder jouer, au lieu de nous jouer devant le monde.”

“Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel” était une expérience en direct complète qui a atteint des dimensions magiques dans la réalité virtuelle – la taverne Islanders Arms. La production technique a été dirigée par Zoan, à qui Rafale en direct la plateforme a également propulsé les superstars du rap finlandais JVGl’émission de réalité virtuelle du 1er mai qui a attiré plus d’un million de téléspectateurs.

“Némo” vient de SOUHAITE NUITle cinquième album studio de “Une fois que” (2004) qui a fait SOUHAITE NUIT légendes du metal symphonique moderne. En hommage au manifeste qu’ils ont offert au monde il y a 18 ans, le groupe rééditera “Une fois que” en version remasterisée avec des morceaux bonus dans différents formats le 6 août.

“Une fois que” n’était pas seulement une étape unique pour le groupe, elle a également scellé la relation à long terme entre Records d’explosion nucléaire et SOUHAITE NUIT — un lien qui reste ininterrompu. Il s’est hissé au premier rang des palmarès des albums en Allemagne, en Finlande, en Norvège et en Grèce, atteignant le triple statut de platine en Finlande avec plus de 90 000 CD vendus, le triple statut d’or en Allemagne avec plus de 300 000 CD vendus et le statut d’or en Suisse, Autriche et Norvège.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).