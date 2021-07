N’ignorez pas ce joyau caché du Xbox Game Pass : un jeu de plateforme 3D pas comme les autres

Si vous aimez un bon jeu de plateforme et que vous aimez aussi un peu Floor is Lava sur Netflix (c’est bien, honnêtement), alors j’ai le jeu Game Pass idéal pour vous. Imaginez le mouvement 3D serré trouvé dans les jeux Mario, mais transportez-vous dans une vue à la première personne, puis chargez le monde avec des camions rapides qui sont conduits de manière plutôt chaotique.

C’est le principe de base du joyau du Xbox Game Pass ClusterTruck, développé et publié par tinyBuild et Landfall Games. Vous commencez debout sur le toit d’un camion (le genre utilisé pour le transport longue distance, pas un pick-up). Le toit de la remorque est votre plate-forme, mais le camion se déplace. C’est parti, dévalant au hasard vers une ligne d’arrivée au loin.

Maintenant, vous pouvez traîner sur ce toit pendant un certain temps, mais il ne faut pas longtemps pour que le camion ait des ennuis, que ce soit à cause d’une mauvaise conduite ou de la mauvaise conduite d’un autre camion qui est enfoncé dans le côté du camion que vous êtes sur. Cela signifie que vous devez sauter sur un autre camion. OK, donc ce n’est peut-être pas la plate-forme de qualité Mario que j’ai suggérée, mais c’est sacrément amusant et j’avais besoin de vous garder intéressé.

Il y a des dizaines de camions autour de vous à tout moment, et compte tenu de vos impressionnantes capacités de saut, vous pouvez voler dans les airs à tout moment pour tenter d’atterrir sur un autre toit de camion. C’est plus facile à dire qu’à faire, et avec le chaos des camions qui s’écrasent et se transforment en boules de feu en rotation, et des obstacles sur le parcours à affronter, rester sur un toit et ne pas toucher le sol devient plus difficile.

Si vous ne pouvez pas en avoir assez de l’essai, échouez, essayez, échouez, répétez sans cesse jusqu’à ce que le succès soit trouvé dans des jeux comme Trials, ClusterTruck devrait très bien résoudre cette démangeaison. Il y a un niveau différent de compétence nécessaire ici, avec l’imprévisibilité des camions qui signifie que vous devez apprendre à réagir plutôt que d’apprendre la course parfaite.

Terminer une étape avec succès vous rapportera des points, et vous pouvez en obtenir encore plus en sautant avec style. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour acheter des capacités de mouvement et utilitaires, telles qu’un double saut (super utile), un tiret aérien, des camions frigorifiques et un ralentissement du temps.

J’ai une petite écurie de jeux incontournables sur Game Pass dans lesquels je peux sauter pendant quelques minutes de temps en temps, et ClusterTruck est en haut de cette liste – bien que je trouve souvent que ces quelques minutes se transforment en sessions beaucoup plus longues lorsque je tente un nouveau record.

ClusterTruck est un téléchargement relativement petit, disponible sur Game Pass pour Xbox et PC, et est également sur Cloud Gaming, vous n’avez donc vraiment aucune excuse pour ne pas l’essayer. Si vous recherchez d’autres jeux à obtenir cette année, notre page de dates de sortie de jeux vidéo détaille tous les jeux à venir en 2021 et au-delà.