Nikao, la star de Sao Paulo

01/12/2022 à 00:31 CET

Nikao est la signature vedette d’un Sao Paulo qui doit s’améliorer à pas de géant après la fin décevante de la saison dernière. Le même milieu de terrain d’Ath. Paranaense, 29 ans, arrive avec la lettre de liberté sous le bras et a signé jusqu’en décembre 2024. Son incorporation a coûté moins de 2 millions d’euros entre prime de transfert et commissions.

L’avenir de Nikao pointait vers l’Internacional, de Porto Alegre. J’avais tout fait et la seule chose qui manquait était de tamponner la signatureMais, vendredi, les gauchos ont manifesté des doutes sur leur incorporation et ont pris du recul. Sao Paulo y est apparu, qui n’a pas manqué l’occasion d’embaucher un footballeur, qui a joué à un niveau magnifique à Furacao.

Sans aller plus loin, Nikao a été le héros de la conquête de la dernière Coupe d’Amérique du Sud, en novembre, inscrivant un but en finale face au Red Bull Bragantino qui valait le titre continental.

Pendant sept saisons à Ath Paranaense, Nikao joué plus de 300 matchs, marqué 49 buts et, surtout, Il a été une pièce maîtresse dans la conquête des deux Coupes d’Amérique du Sud (2018 et 2021) et de la Copa do Brasil (2019).

Avec l’ancien Furacao, Sao Paulo a déjà confirmé cinq embauches, qui font la une des journaux et font monter le niveau de l’effectif : le côté vétéran Rafinha, qui vient de la Guilde, à côté du volant Alisson; milieu de terrain Patrick (International) et le gardien Jandréi (Santos), qui doit contester la position de Tiago Volpi.

Rogerio Ceni, qui a menacé de quitter le banc de Sao Paulo pendant les vacances, veut un attaquant de dribble pour fermer l’équipe. Le prêt de Douglas Costa a été tenté en vain, qui a joué la saison dernière dans la Guilde. Et, en parallèle, des négociations sont menées, également sans résultats positifs, avec le Vénézuélien Yerferson Soteldo, ancien de Santos, désormais en MLS avec le Toronto FC..