Nike a choisi la mode plutôt que la fonction dans l’Air Max 2021

in

La gamme Air Max a connu des changements assez importants au cours des dernières années.

L’origine de la ligne est enracinée dans la fonctionnalité. L’Air Max 1 est née comme une chaussure de course avec une touche lifestyle grâce à la touche colorée que Tinker Hatfield lui a apportée.

Les modèles Air Max qui lui ont succédé ont suivi ce même schéma. Les Air Max 90, 95, 96, 97 et la plupart des autres modèles OG de la gamme ont une sorte de fonction.

Mais cela a changé ces dernières années. La ligne est passée à une mentalité de mode plutôt que de fonction, et cela n’a jamais été aussi évident qu’avec la toute nouvelle Air Max 2021.

Cette chose est construite dans un seul but : avoir l’air cool. Sykes et l’équipe de livraison spéciale plongent dans ce thème dans le dernier épisode et posent la question cruciale de savoir si la ligne s’est trop éloignée de ses racines.

Tapez.