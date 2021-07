Nike cible la vente de Jordans, AF1 et Chuck Taylors « personnalisés » – WWD

Nike dit que ses swooshes ne doivent pas être falsifiés.

Dans une paire de plaintes déposées cette semaine devant les tribunaux fédéraux de l’Oregon et de la Californie, le détaillant de vêtements de sport s’est attaqué à la vente de Nike Air Jordans et de Chuck Taylor All Stars personnalisées, ciblant les entreprises qui vendent des versions artistiques du tarif conventionnel de Nike.

Dans son procès contre Kickrich LLC, Nike a contesté les produits de Kickrich, y compris les chaussures personnalisées commercialisées sous le nom de “Custom Prime Nike Air Jordan 1” – Jordans modifiés pour intégrer l’iconographie Amazon Prime sur la tige de la chaussure. Dans un autre procès contre Drip Creationz, Nike a contesté les modifications apportées par cette société aux Air Force 1 pour rendre le signe swoosh dans des designs comprenant des carreaux et d’autres imprimés originaux.

Les chaussures personnalisées se vendent jusqu’à des milliers de dollars, selon les poursuites.

« Bien que les produits « personnalisés » des défendeurs puissent utiliser des pièces de chaussures Nike et Converse authentiques, les pièces authentiques sont tellement modifiées et combinées avec des pièces non authentiques ou des logos d’autres marques qu’elles ne peuvent plus être considérées de manière significative comme des chaussures Nike ou Converse » Nike a fait valoir l’une des plaintes. “Au lieu de cela, ils deviennent de nouveaux produits sur lesquels Nike et Converse n’ont aucun contrôle.”

Les poursuites font suite au règlement de Nike plus tôt cette année avec MSCHF concernant la vente du rappeur Lil Nas X “Satan Shoes”, lié aux thèmes visuels de sa vidéo à succès pour “Call Me by Your Name” qu’il a sorti en mars.

Avec ces costumes, le détaillant de sport a semblé exprimer sa désapprobation plus large de la notion de vente de modifications artistiques non autorisées de ses chaussures, et montrant qu’il poursuivrait les contrevenants présumés devant les tribunaux.

“Nike et Converse n’ont aucun désir de limiter l’expression individuelle des créateurs et des artisans, dont beaucoup sont parmi les plus grands fans des marques”, a déclaré Nike dans l’un de ses derniers costumes cette semaine.

“Mais Nike et Converse ne peuvent pas permettre aux” customiseurs “comme les défendeurs de créer une entreprise sur le dos de leurs marques les plus emblématiques, sapant la valeur de ces marques et le message qu’elles transmettent aux consommateurs”, a-t-il déclaré.

« Plus les ‘personnalisations’ non autorisées sont fabriquées et vendues, plus il devient difficile pour les consommateurs d’identifier les collaborations autorisées et les produits authentiques ; finalement, personne ne saura quels produits Nike et Converse ont approuvés et lesquels ne l’ont pas », a écrit Nike dans sa plainte.

Les accusés n’ont pas pu être immédiatement joints pour commenter mercredi.