Nike émet une ordonnance restrictive contre les chaussures Satan de Lil Nas X

Nike a réussi à bloquer la vente des « Satan Shoes » de Lil Nas X avec une ordonnance restrictive.

Le tribunal de district américain de New York a approuvé une ordonnance d’interdiction temporaire contre MSCHF. C’est le collectif d’art responsable des « chaussures Satan » personnalisées, qui sont des chaussures Nike Air Max 97 personnalisées qui comportent des références à Luc 10:18 et un pendentif pentagramme. Le vrai tollé a commencé avec le marketing, qui dit que les baskets contiennent une goutte de sang humain dans la semelle de chaque paire.

« Nike a déposé une plainte pour contrefaçon et dilution de marque contre MSCHF aujourd’hui concernant les chaussures Satan », a déclaré un porte-parole de Nike à CBS News. «Nous n’avons pas plus de détails à partager sur les questions juridiques en suspens. Cependant, nous pouvons vous dire que nous n’avons pas de relation avec Lil Nas X ou MSCHF. Les chaussures Satan ont été produites sans l’approbation ou l’autorisation de Nike, et Nike n’est en aucun cas liée à ce projet. «

L’ordonnance du tribunal empêche MSCHF d’exécuter l’une des 665 commandes prises pour les chaussures Satan.

Seules 666 paires étaient disponibles, dont une retenue pour Lil Nas X aux enchères sur ses comptes de réseaux sociaux. Cependant, l’avocat de MSCHF affirme que la majeure partie des chaussures, plus de 600 paires, a déjà été expédiée aux consommateurs qui les ont achetées. L’avocat de Nike affirme avoir de «sérieux doutes» sur la capacité de MSCHF à expédier 665 chaussures au cours des derniers jours.

Nike affirme que les supports marketing des chaussures Satan comportent en évidence la marque «swoosh». Il n’y a pas d’avertissement public indiquant que les chaussures n’ont pas été produites en collaboration avec Nike. Nike fait valoir que les consommateurs boycottent désormais la marque en ligne à cause du problème. L’entreprise souhaite que MSCHF arrête toutes les commandes actuellement en transit et les récupère avant qu’elles ne soient placées entre les mains des clients.

Le tollé a débuté lundi lorsqu’une baisse limitée de baskets au prix de 1018 $ est devenue disponible. Le tirage au sort pour la dernière paire de baskets est suspendu en raison du procès en instance de Nike. Lors de leur audience, les avocats de MSCHF soutiennent que la personnalisation des chaussures est une forme d’art. MSCHF a également produit une paire de «Jesus Shoes», qui contenait une goutte d’eau du Jourdain. Ce projet n’a suscité aucun procès, bien qu’il ait eu un «impact sociétal» aussi important.

«L’hérésie n’existe que par rapport à la doctrine», a déclaré un porte-parole de MSCHF à CBS News. « Qui est Nike pour censurer l’un mais pas l’autre? » MSCHF affirme que seuls les sneakerheads sont intéressés par des chaussures personnalisées et qu’ils savent qu’il ne s’agit pas d’une collaboration entre Nike. Nike conteste cela, avec une photo de Miley Cyrus portant les baskets sur Instagram.